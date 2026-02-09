John Sutcliffe, periodista de ESPN, en lágrimas tras show de medio tiempo de Bad Bunny [VIDEO]

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX hizo historia y emocionó a propios y extraños. John Sutcliffe, comentarista de ESPN, se conmovió con la actuación a tal punto, que estuvo al borde de las lágrimas.

Tras una primera parte del encuentro cerrada con Seattle Seahawks dominando a New England Patriots, Bad Bunny se apoderó del Levi’s Stadium en Santa Clara California con un show que, según cifras de NBC, ha sido el más visto en la historia de los Super Bowls con 135 millones de espectadores.

El ‘performance’ del boricua estuvo repleto de simbolismos, mensajes ocultos que buscaban resaltar la idiosincrasia latina en el mayor clima antimigrante que se vive en Estados Unidos.

Tras la actuación, John Sutcliffe se desmoronó emocionalmente durante un pase en vivo y dejó aflorar sus sentimientos sobre el mensaje que el boricua regaló ante más de 70,000 fans en el estadio.

“Como méxicoamericano, fue muy emotivo. El mensaje que mandó (Bad) Bunny te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño en un mundo donde todos se están peleando, y reconoces a Lady Gaga y Ricky Martin“, dijo con ojos vidriosos y la voz entrecortada.

Sutcliffe reconoció sentir orgullo por la actuación con sabor latino que Bad Bunny ofreció en el Super Bowl. Se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny”, cerró.

El momento del reportero de la cadena ESPN se convirtió en uno de los clips virales que regaló la actuación de Bad Bunny. Después del espectáculo del boricua, el encuentro vivió sus minutos más emocionantes.

Seattle Seahawks terminó aplastado a New England Patriots 29-13. Los dirigidos por Mike Macdonald consiguieron su segundo trofeo Vince Lombardi.

La victoria fue reivindicadativa y con sabor a venganza, pues Seattle pudo redimirse de aquella derrota en el Super Bowl de 2015 cuando New England Patriots les robó el título en Phoenix.



Sigue leyendo:

· Bad Bunny llevó el orgullo latino al show de medio tiempo del Super Bowl LX

· Seahawks aplastan 29-13 a los Patriots y ganan el Super Bowl LX

· Trump ataca el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Uno de los peores de la historia”