Bad Bunny llevó el orgullo latino al show de medio tiempo del Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny oficialmente hizo historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el show de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio musical completamente en español. El astro boricua prometió poner a bailar a todos los espectadores con su show y lo cumplió al interpretar un mix de sus temas más exitosos.

El astro puertorriqueño rindió homenaje a la cultura de Puerto Rico en su show, cuya puesta en escena retomó la recordada “casita” que formó parte de su histórica residencia en su tierra natal. En la casita estuvieron varias celebridades latinas como Karol G, Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Cardi B y el beisbolista venezolano Ronald Acuña.

Además, el escenario representó el trabajo de agricultura que se realiza en el campo puertorriqueño, así como los bares tradicionales y los puestos de comida y bebidas típicos de la isla.

Durante su presentación, el artista interpretó éxitos de su álbum ‘YHLQMDLG‘ como ‘Yo Perreo Sola’, ‘Bichiyal‘, entre otras. Incluyó temas de su multipremiado álbum ‘Un Verano Sin Ti’ como ‘Titi me preguntó’ y ‘El Apagón’, tema con el que incluyó varios postes de luz defectuosos, que hacían cortocircuito, como una forma de denunciar la crisis eléctrica de Puerto Rico.

Lo que más sorprendió fue la aparición de la ganadora del Grammy Lady Gaga como invitada especial cantando su exitoso tema ‘Die With A Smile’, que canta originalmente con Bruno Mars, pero esta vez lo interpretó en versión salsa, acompañada de los Pleneros de la Cresta. Lady Gaga no solo se atrevió a cantar salsa, sino que también la bailó con Bad Bunny.

El momento más emotivo llegó cuando apareció otro boricua, el cantante Ricky Martin, quien interpretó una parte de la canción ‘Lo que le pasó a Hawai’, una canción de protesta del último álbum de Bad Bunny ‘Debí tirar más fotos’ en el que el artista pide preservar la cultura puertorriqueña en medio del avance de la gentrificación.

Bad Bunny finalizó el show enviando un mensaje de amor, unidad, tolerancia, orgullo boricua y latino, y al mismo tiempo puso a bailar a todos los espectadores, tal como lo prometió. No solo fue reguetón; su show se trató de herencia y cultura, ritmo y diversión en medio de un difícil momento para los latinos en Estados Unidos.

“Juntos somos América”, ese fue el mensaje que Benito mostró al finalizar su show mientras decenas de bailarines ondeaban las banderas de todos los países que conforman el continente americano. Además, mientras salía del campo, una valla detrás de él mostraba el siguiente mensaje para todos los asistentes al estadio: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.



Sigue leyendo: