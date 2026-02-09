Qué personas recibirán pagos de hasta $5,108 del Seguro Social el miércoles

Miles de jubilados en Estados Unidos se preparan para recibir un nuevo depósito del Seguro Social esta semana, con montos que pueden alcanzar cifras superiores a los $5,000 mensuales dependiendo de su historial laboral y edad de retiro.

El calendario de pagos de febrero ya tiene fechas definidas y los beneficiarios pueden identificar cuándo les corresponde cobrar.

La primera ronda de pagos del mes está programada para el miércoles 11 de febrero y está dirigida a los jubilados cuya fecha de nacimiento se ubica entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año.

Posteriormente, la segunda entrega se realizará el 18 de febrero para quienes nacieron del día 11 al 20 de cualquier mes del año, mientras que la tercera y última ronda llegará el 25 de febrero a los beneficiarios nacidos del día 21 al 31 de cualquier mes del año.

Para poder recibir beneficios del Seguro Social es necesario cumplir con el requisito mínimo de edad, que inicia en 62 años.

Sin embargo, la cantidad que cada persona recibe mensualmente no es fija ni universal, ya que depende de varios factores acumulados durante la vida laboral.

Entre ellos se encuentran la edad exacta de retiro, el número de años cotizados y el monto total de contribuciones realizadas al sistema.

La diferencia en los pagos puede ser considerable.

De acuerdo con estimaciones de la Administración del Seguro Social, una persona que decide retirarse a la edad más temprana permitida podría recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quienes posponen su retiro hasta los 70 años pueden alcanzar depósitos mensuales de hasta $5,108.

Esta variación se debe a los incentivos diseñados para quienes retrasan su jubilación, incrementando su beneficio mensual.

Los beneficiarios también tienen la opción de consultar una estimación personalizada de sus pagos futuros mediante la calculadora oficial de la Administración del Seguro Social, una herramienta digital que permite proyectar escenarios según edad de retiro e historial de ingresos.

En cuanto al financiamiento del programa, el Seguro Social se sostiene principalmente mediante un impuesto sobre la nómina que es cubierto tanto por empleados como por empleadores.

No obstante, analistas han advertido que el sistema podría enfrentar presiones financieras en los próximos años.

Proyecciones actuales estiman que, de no aprobarse ajustes legislativos, la administración podría verse obligada a reducir pagos a partir de 2034, debido al aumento en la población jubilada y a una fuerza laboral proporcionalmente menor.

Así, aunque el calendario de pagos continúa con normalidad en el corto plazo, el futuro del programa sigue siendo un tema de debate económico y político a nivel nacional.

