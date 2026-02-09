Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor venezolano arrestado horas después de su liberación

Apenas horas después de haber sido excarcelado, luego de estar más de ocho meses en prisión, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue arrestado por hombres “fuertemente armados” en la urbanización Los Chorros, ubicada en Caracas, capital del país caribeño.

Considerado una de las figuras más firmes contra el chavismo y el madurismo, Guanipa había recuperado su libertad en el marco de una jornada de liberaciones de presos políticos anunciada por el Gobierno.

Familiares y aliados denunciaron que se trató de un secuestro, sin embargo, la Fiscalía venezolana confirmó posteriormente la solicitud de que Guanipa, de 61 años, fuera puesto bajo arresto domiciliario, alegando un incumplimiento de las condiciones de su liberación.

Además de ser uno de los líderes del partido conservador Primero Justicia, Juan Pablo también es un fiel aliado de María Corina Machado. La líder opositora denunció en la red social X: “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron”. Su familia también solicitó una fe de vida y liberación inmediata.

En un video difundido, Ramón Guanipa, hijo del dirigente, detalló que su padre estaba en un evento en Caracas, cerca de la medianoche, cuando fue “emboscado por aproximadamente 10 agentes que no tenían identificación alguna”.

Primero Justicia también se pronunció y acusó al régimen de Caracas de estar detrás del secuestro. “Hacemos responsables a (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez, (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez y (el ministro del Interior) Diosdado Cabello de cualquier daño a la vida de Juan Pablo”, señaló un comunicado.

“Eres un héroe”

Guanipa fue arrestado en mayo de 2025, tras afirmaciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, hechas sin pruebas, de que estaba involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Guanipa ha negado repetidamente la acusación.

María Corina Machado celebró la noticia de su liberación más temprano el domingo. “Mi querido Juan Pablo, ¡cuento los minutos para poder abrazarte! Eres un héroe y la historia siempre lo reconocerá”, escribió en redes sociales.

La relación política entre ambos se basa en una visión compartida: no legitimar procesos electorales sin garantías y mantener presión interna e internacional sobre el régimen.

Juan Pablo Guanipa se encontraba en Caracas, en un evento con simpatizantes, cuando varios hombres “fuertemente armados” lo detuvieron, según las denuncias. Crédito: Cristian Hernández | AP

Guanipa, abogado de profesión y dirigente histórico del ala opositora, fue gobernador electo del estado Zulia en 2017, cargo que nunca asumió al negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo convirtió en una figura emblemática de la resistencia institucional frente al chavismo.

Desde entonces, y tras su alianza cercana con Machado, pasó a la clandestinidad en varios períodos y se consolidó como uno de los dirigentes más críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York. Su discurso ha estado marcado por el rechazo a negociaciones que, a su juicio, no garanticen condiciones reales de un cambio político.

Te puede interesar:

· Amnistía en Venezuela, entre una promesa de libertad y el riesgo de impunidad

· Agentes venezolanos detuvieron e interrogaron a Alex Saab y Raúl Gorrín, según NYT

· Expertos creen que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela