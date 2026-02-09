Venezuela: revocan excarcelación de Juan Pablo Guanipa y le imponen detención domiciliaria

El régimen de Venezuela, a través de su Fiscalía General, anunció en la madrugada de este lunes la revocación de la medida de libertad otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa horas después de haber sido excarcelado.

La institución solicitó ante los tribunales competentes que el político sea trasladado a un régimen de detención domiciliaria, tras alegar que este no cumplió con las condiciones establecidas para su salida de prisión.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República justificó la decisión señalando que se procedió a revocar “la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa”. El texto precisó que la medida se tomó por supuestamente “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones” impuestas previamente por los órganos judiciales del país.

Régimen venezolano afirma que la libertad condicional tiene “normas estrictas”

La institución recalcó que el beneficio de libertad condicional está sujeto a normas estrictas. “Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”, advirtió el Ministerio Público en su reporte.

La detención de Guanipa ocurrió pocas horas después de haber sido liberado el pasado domingo junto a otros colaboradores de la dirigencia opositora. Tras salir de prisión, el dirigente participó en una caravana de vehículos y motocicletas que recorrió varios centros penitenciarios para solidarizarse con los familiares de otros detenidos.

Machado denunció recaptura de Guanipa

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció el procedimiento cerca de la medianoche del lunes. “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, expresó Machado a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del dirigente, describió la situación indicando que un grupo de “aproximadamente 10 personas no identificadas” interceptó a su padre, y calificó el hecho como un “secuestro”.

Juan Pablo Guanipa se encontraba bajo custodia del Estado desde mayo de 2025. Tras su breve liberación este fin de semana, el Ministerio Público ha decidido retomar la restricción de libertad, esta vez bajo la modalidad de arresto en su vivienda.

