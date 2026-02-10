Gobernadores no asistirán a reunión con Trump en la Casa Blanca tras invitación exclusiva a republicanos

Varios gobernadores no asistirán a la reunión anual en Washington con el presidente Donald Trump, luego de que la Casa Blanca decidiera invitar únicamente a mandatarios republicanos, algo que rompe con la tradición bipartidista del encuentro.

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) anunció que ya no se reunirá formalmente con Trump cuando los líderes estatales se congreguen a finales de este mes. Además, 18 gobernadores demócratas confirmaron que boicotearán la cena habitual en la Casa Blanca, publicó AP.

“Si es cierto que no todos los gobernadores están invitados a estos eventos, que históricamente han sido oportunidades productivas y bipartidistas de colaboración, no asistiremos a la cena de la Casa Blanca este año”, señalaron en un comunicado conjunto.

También afirmaron que continuarán defendiendo los intereses de los habitantes de sus estados.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, republicano y presidente de la NGA, informó en una carta a sus colegas que la Casa Blanca planeaba limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios del 20 de febrero solo a gobernadores republicanos.

Ante ello, explicó que la organización dejó de actuar como facilitadora del evento y lo retiró de su agenda oficial.

Brandon Tatum, director ejecutivo de la NGA, calificó la reunión en la Casa Blanca como una “tradición importante” y expresó la decepción de la organización por lo que considera una decisión partidista.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que el presidente tiene la potestad de decidir a quién invitar. “Es la casa del pueblo, pero también es la casa del presidente, así que puede invitar a quien quiera a cenas y eventos”, declaró la funcionaria citada por AP.

En su carta, Stitt pidió que una “acción divisiva” logre su objetivo y llamó a los congresistas a enfocarse en el deber compartido con los ciudadanos.

La agencia de noticias recordó que durante la reunión del año pasado, el mandatario chocó con la gobernadora de Maine, Janet Mills, por su intento de impedir que atletas transgénero compitieran en deportes femeninos.

Trump amenazó con retirar fondos federales al estado si no cumplía, a lo que Mills respondió: “Nos vemos en los tribunales”. Ese hecho contribuyó a que algunos gobernadores demócratas dejaran de pagar sus cuotas al grupo bipartidista, un antecedente que cobra relevancia por la creciente polarización del encuentro.

