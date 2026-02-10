Senado: Republicanos defenderán agenda de ICE y CBP ante oposición demócrata

Los republicanos aliados del presidente Donald Trump en el Senado se están preparando para luchar contra los demócratas esta semana por las reformas propuestas a la aplicación de la ley migratoria, trabajando en conjunto con el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, para tomar la delantera en lo que ha sido un tema relevante para el mandatario.

Los conservadores están dispuestos a batallar contra cualquier posible acuerdo con los demócratas que limitaría a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exigiéndoles que consigan órdenes de registro judiciales y prohibiéndoles el uso de máscaras.

En tanto, el líder demócrata por Nueva York en el Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también por Nueva York, están bajo una gran presión de la base demócrata para llegar a un acuerdo bipartidista para reformar ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o forzar el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Lo ya mencionado ha hecho que los legisladores de los dos partidos se preparen para un cierre a finales de la semana en curso.

Los senadores Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, y Eric Schmitt, republicano por Missouri, dos aliados muy cercanos a Trump, están presionando para que se voten propuestas para penalizar a los funcionarios estatales y locales que no cooperen con las operaciones federales de control de inmigración y para exigir condenas de cárcel para los inmigrantes que entran a EE.UU. irregularmente, entre otros cambios para endurecer la ley de inmigración.

Asimismo, tomar medidas contra los manifestantes que interfieren con ICE y despojar el estatus de exención de impuestos a los grupos sin fines de lucro que ayudan a los manifestantes, informó The Hill.

John Thune, líder de la mayoría del Senado, indicó a la prensa que los negociadores bipartidistas están haciendo “progresos” en un acuerdo que podría ganar una mayoría en la conferencia republicana del Senado; es un gran cuestionamiento. Dijo además que los negociadores republicanos han enviado una contrapropuesta a los líderes demócratas y están esperando la respuesta.

Cuando se le cuestionó sobre una solución provisional a corto plazo para evitar otro cierre parcial del gobierno, el líder republicano dijo que podría haber un “camino hacia el éxito “, pero alertó que “sabremos más cuando la propuesta regrese y los demócratas tengan la oportunidad de evaluarla”.

Graham expresó que los republicanos necesitan aprovechar el impulso político, obligando a los demócratas a defender a las autoridades estatales y locales que se niegan a cooperar con ICE en las operaciones en Minneapolis y otras ciudades lideradas por los demócratas.

“Ahora vamos a la ofensiva”, declaró Graham. “El presidente Trump envió a Tom Homan a Minnesota para bajar la presión. Fue una buena decisión. Pero la idea de que vamos a abandonar las promesas de campaña del presidente Trump sobre inmigración no es correcta“.

“La próxima semana tendremos una votación en el Senado sobre las ciudades santuario, y Stephen Miller me ayudó a orquestar eso”, manifestó Graham sobre la estrategia de su partido en el Senado.

La propuesta del republicano por Carolina del Sur impondría sanciones penales a los funcionarios estatales y locales que rechacen cooperar con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

De igual manera, está presionando para que se vote sobre el paquete de reformas de Schmitt para fortalecer las sanciones a los inmigrantes que entran a la nación irregularmente y sobre las reformas de ICE exigidas por los demócratas.

Los republicanos están apostando a que los demócratas moderados y vulnerables, como los senadores Jon Ossoff por Georgia, John Fetterman por Pensilvania, Elissa Slotkin por Michigan y Maggie Hassan por New Hampshire, podrían tener problemas para votar a favor del plan de reforma de 10 puntos presentado la semana pasada por Schumer y Jeffries.

Algunas fuentes republicanas afirman que Graham y Schmitt quieren presionar a los negociadores republicanos para que no alcancen ningún acuerdo con los demócratas para limitar las operaciones de control de inmigración de Trump, que han causado disturbios en Minneapolis y otras ciudades.

“Creo firmemente que debemos estar completamente a la ofensiva. Debemos ser agresivos. El pueblo estadounidense nos apoya en esto”, alegó Schmitt.

Expresó que aceptar las demandas demócratas de reforma sería un gran error.

“Bajo ninguna circunstancia debemos considerar eso ni por un segundo. En cambio, debemos redoblar nuestros esfuerzos contra la inmigración ilegal, por eso presenté la Ley de Protección de América”, dijo.

En conclusión, esto pone en jaque a Thune y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, mientras tratan de llegar a un acuerdo para evitar el cierre del DHS.

