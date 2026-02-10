Grupos de la diáspora boricua le siguen los pasos a legislación pro independencia de republicano Tom McClintock

NUEVA YORK – La directora ejecutiva de la coalición “Power 4 Puerto Rico” dijo que el representante republicano Tom McClintock les confirmó, en una reunión, que se encontraba “desarrollando” el proyecto proindependencia para el territorio que viene sonando en reportes periodísticos desde finales del año pasado.

Sin embargo, Erica González añadió que no expresarían ninguna opinión sobre el contenido de la propuesta hasta que no se convierta oficialmente en una legislación en la Cámara de Representantes.

“Cuando él presente algo, nosotros estamos interesados en examinarlo”, dijo la activista a este medio.

“No podemos apoyar nada que no hayamos visto”, añadió.

González, de origen boricua, reafirmó que Power 4 Puerto Rico apoya la descolonización y el derecho a la soberanía.

“La descolonización es siempre importante para nosotros. Considerando que este 2026 es el aniversario 250 de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y todavía EE.UU. tiene cinco colonias, eso tiene que ser parte de la conversación de ‘No Kings’ (No reyes) y ‘No colonies’ (No colonias). Obviamente, esa es un área de prioridad para nosotros, pero no podemos llegar ahí sin haber visto la legislación”, insistió la entrevistada.

McClintock, quien representa al estado de California, trabaja en un proyecto de ley que le transferiría los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE.UU. desde el 1898 cuando España cedió la isla.

El encuentro con McClintock formó parte de una serie de reuniones con congresistas el mes pasado para evaluar el ambiente en cuanto a los asuntos de Puerto Rico en el Congreso.

González y otros miembros de la coalición también estuvieron en la oficina del representante demócrata de Florida, Darren Soto.

A preguntas sobre si Soto les indicó que presentaría un proyecto de plebiscito con la opción del ELA (Estado Libre Asociado), sistema de gobierno territorial que aplica en la isla, dijo: “Lo único que puedo decir en términos de los proyectos es que tenemos que esperar y ver qué se presenta para poder responder. Nosotros siempre traemos el tema de la descolonización, pero no estamos claro en que es lo que va a pasar”.

Sobre un potencial apoyo de la coalición a una legislación para un plebiscito como el dispuesto en el Puerto Rico Status Act, respondió: “Todo depende de lo que esté incluido o no”.

Power 4 Puerto Rico se ha opuesto a todas las versiones presentadas del Puerto Rico Status Act (Ley de Estatus de Puerto Rico) para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.

La primera de estas o el H.R. 8393 fue aprobada en el pleno de la Cámara de Representantes, en diciembre de 2022, a poco para que finalizara la sesión.

Otras dos, una de ellas en el Senado, fueron presentadas en el 2023, respectivamente.

Sin embargo, ninguna ha bajado a evaluación en un comité.

Los integrantes de la coalición argumentan que las iniciativas legislativas están inclinadas hacia la estadidad al no explicar con claridad detalles clave como el impacto de esa opción de estatus en asuntos como el idioma en Puerto Rico, el sistema tributario y la representación de la isla en las Olimpiadas.

Los activistas también han pedido audiencias públicas en inglés y en español como parte de la evaluación de cualquier proyecto de esa naturaleza.

Los miembros de la entidad han insistido en una legislación para una Asamblea de Estatus. Antes del consenso que se tradujo en la presentación del H.R. 8393, las representantes de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, habían presentado el Acta de Autodeterminación de Puerto Rico (Puerto Rico Self -Determination Act) que establecía un cuerpo de delegados elegidos por los boricuas para definir opciones de estatus viables a largo plazo. Por el otro lado, Soto presentó el Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado (Puerto Rico Statehood Admission Act) para que la isla pasara a formar parte de la Unión.

Aparte del tema del estatus, la organización dijo que le expresó tanto a Soto como a Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York, su preocupación sobre el impacto de la remilitarización de Puerto Rico en el marco del conflicto entre EE.UU. y Venezuela que se tradujo en la captura de Nicolás Maduro.

“Y, ¿qué dijeron ellos?”, indagamos

“Ellos lo están monitoreando también. Yo mencioné lo que escuché en un reporte que hablaba de militares que estaban preguntando sobre trabajadoras sexuales en Vieques. Power 4 Puerto Rico lo está monitoreando y va a tocar base con gente en Vieques y en Ceiba”, expuso González.

La portavoz se refiere a un escrito del medio feminista Todas que cita a la representante de Alianza Mujeres Viequenses, Judith Conde, señalando lo siguiente: “Algunos militares que estaban trabajando en el aeropuerto hace poco se acercaron a establecimientos y a varias personas preguntando si en Vieques había mujeres prepago. Es una de las violencias más brutales… los cuerpos de las mujeres son vistos como parte del territorio ocupado”.

González agregó que la presencia de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en Puerto Rico fue otro de los temas abordados en las reuniones.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la Junta tiene que llegar a su fin. Ya vamos para 10 años con la Junta. ¿Vamos a estar en una situación en la que la Junta va a estar controlando la isla por 20 años? Nosotros vamos a estar en conversaciones con grupos progresistas y miembros del Congreso y otros líderes sobre lo preocupados que estamos de que esto se está convirtiendo en un estado perpetuo”, anticipó.

La Junta es el organismo creado por la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso que controla las finanzas de la isla y lidera los procesos de reestructuración de la deuda del Gobierno con los bonistas.

“Hay muchos desafíos aquí y en la isla. Nosotros nos vamos a enfocar en crear consciencia sobre la Junta. Nosotros decimos ‘No colony’ (No colonia). La Junta representa el colonialismo, porque es un poder externo dominando a Puerto Rico”, señaló la miembro de la diáspora.

Aunque reconoció que es difícil abordar ese tema en el Congreso en medio de una Administración Trump que desmanteló parte del organismo federal, dijo que es necesario seguir hablando del asunto.

“Todo es difícil. Estamos en un tiempo sin precedente, pero vamos a seguir hablando de eso, porque nos vamos a asegurar que haya democracia en Puerto Rico porque la Junta ha impuesto austeridad, no fue electa (por los puertorriqueños), y ya ha estado en la isla por 10 años”, enumeró.

Power 4 Puerto Rico también tiene en agenda movilizar a los puertorriqueños en distintos estados de cara a las elecciones de medio término en las que se escogerá a un tercio de los senadores y a todos los miembros de la Cámara.

“Queremos que los puertorriqueños en los estados se involucren cívicamente y están listos para votar”, indicó.

