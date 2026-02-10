Investigan medallas de JJ.OO de Invierno 2026 por defecto de fábrica

Varios atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 han denunciado que las medallas de Milán Cortina son de mala calidad.

De acuerdo a los primeros atletas en recibir las preseas, tiene un enganche demasiado endeble que hace que se suelten con facilidad, lo que preocupa a la organización, que ya está investigando lo sucedido.

Breezy Johnson secures Team USA’s first gold medal of the #WinterOlympics in the women’s downhill! 🥇 pic.twitter.com/E24hNSNOtv — NBC Sports (@NBCSports) February 8, 2026

Atleta de Estados Unidos afirmó que rompió un poco la medalla

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, oro en descenso, fue una de las primeras en expresar su decepción al ver cómo su medalla se separó de la cinta en plena celebración.

“No saltéis si tenéis la medalla colgada. Estoy segura de que alguien la arreglará, no está del todo rota”, comentó en rueda de prensa tras su éxito.

No es la única atleta que ha sufrido problemas. La italiana Lucia Dalmasso confesó, tras su bronce en snowboard, en gigante paralelo, que se le separó en dos ocasiones.

Andrea Francisi, responsable de operaciones de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, aseguró en rueda de prensa este lunes que la organización conoce la situación.

“Hemos visto que algunas medallas se han roto, hemos visto las imágenes y estamos tratando de averiguar en detalle si existe algún problema. Obviamente, estamos prestando mucha atención al tema, ya que la medalla es el triunfo y el sueño de todo atleta”, dijo.

Además, otros casos atletas que tuvieron problemas con las medallas son la patinadora artística estadounidense Alysa Lui (oro en equipos), el biatleta alemán Justus Strelow (bronce relevo mixto) o la esquiadora sueca Ebba Andersson (plata en esquí de fondo).

Un portavoz de la organización de los Juegos Olímpicos informó que las medallas serán pedidas de vuelta y reparadas a los atletas perjudicados.

“Se ha identificado una solución y se ha implementado una solución específica. Se anima a los atletas cuyas medallas se hayan visto afectadas a que las devuelvan a través de los canales correspondientes para que puedan ser reparadas y devueltas con prontitud”, informó.

