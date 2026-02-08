Trump arremete contra el olímpico Hunter Hess por decir que es difícil representar a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo contra el esquiador olímpico Hunter Hess, a quien calificó de “perdedor” tras unas declaraciones del atleta en las que reconoció que le resulta “difícil” representar al país de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

A través de su red social Truth Social, el mandatario cuestionó la postura del deportista y puso en duda su presencia en el equipo nacional. “El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si eso es así, nunca debió intentar formar parte del equipo y es lamentable que esté en él”, escribió Trump.

El presidente añadió que “es muy difícil apoyar a alguien así” y cerró su mensaje con su ya habitual consigna política: “¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Hess expresara el pasado viernes que competir bajo la bandera estadounidense le genera sensaciones encontradas. “Creo que es complicado. Evidentemente, hay muchas cosas que no me entusiasman”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El esquiador precisó además que portar la bandera nacional no implica respaldar todo lo que sucede en el país. “Representar a Estados Unidos no significa que represente cada cosa que ocurre allí”, puntualizó.

