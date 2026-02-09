Clásico Mundial de Beisbol dará dos cupos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El beisbol ya conoce la ruta oficial que marcará el acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La organización internacional presentó el formato de clasificación que definirá a las selecciones participantes en una competencia que marcará el regreso del diamante al programa de la justa multideportiva más grande de todas, y que tendrá una fuerte carga competitiva entre las potencias tradicionales.

Estados Unidos cuenta con su lugar garantizado al tener la condición de país anfitrión. El equipo estadounidense no necesitará pasar por torneos clasificatorios y se enfocará de lleno en la conformación de una novena competitiva con la misión de aspirar al oro frente a su afición.

The Road to LA2028!



The World Baseball Softball Confederation has announced the qualification process for the six-team baseball tournament at the Los Angeles 2028 Olympic Games.



Half of the field will be complete next month with 3 teams officially in place following the… pic.twitter.com/bFZRj8CGPG — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 9, 2026

El Clásico Mundial marcará la pauta

El Clásico Mundial de Beisbol tendrá un peso determinante dentro del proceso. De este certamen saldrán dos boletos directos para selecciones del continente americano, con la única condición de que no sea el equipo de Estados Unidos.

Esta vía abre una puerta clara para potencias como México, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Cuba, que parecen como protagonistas naturales en la pelea por esos lugares.

El torneo Premier12 también tendrá un rol clave. La selección mejor ubicada de Asia obtendrá un boleto olímpico, al igual que el representativo mejor clasificado de Europa u Oceanía.

Este criterio mantiene el equilibrio continental y garantiza presencia de distintas regiones del mundo en el escenario olímpico, con Japón, Corea del Sur y China Taipéi como referentes asiáticos, mientras que Países Bajos e Italia suelen dominar en Europa.

Otra ruta

El último pasaje a Los Ángeles 2028 se definirá en un clasificatorio final de alto voltaje. Será un torneo de seis selecciones con representantes de Asia, Oceanía, África y Europa.

El campeón de ese evento conseguirá el boleto restante, lo que convierte a esta instancia en una auténtica final adelantada para países que no logren avanzar por las otras rutas.

Con este formato, el beisbol olímpico asegura competitividad, diversidad geográfica y partidos de alto nivel desde la fase previa. El camino ya está trazado y el diamante internacional entra en cuenta regresiva hacia una cita olímpica que promete intensidad, tradición y una lucha cerrada por cada lugar en Los Ángeles 2028.

