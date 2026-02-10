Jueza bloquea ley de California que prohíbe a agentes migratorios cubrirse el rostro

Un fallo judicial emitido este lunes por la jueza federal Christina Snyder frenó la aplicación de una ley en California que impedía a agentes locales y federales, incluidos los de migración, utilizar pasamontañas o máscaras durante sus operativos.

La jueza Snyder, del Tribunal Federal en Los Ángeles, determinó que la normativa conocida como SB 627 es discriminatoria. Según el dictamen, la ley afectaba de forma desigual a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en comparación con otros cuerpos de seguridad, informó EFE.

“(La ley) trata a las fuerzas del orden federales de manera diferente a los agentes de las fuerzas del orden estatales en situaciones similares”, señaló la magistrada en la medida. La normativa original, aprobada tras intensas redadas en Los Ángeles, permitía excepciones para la policía estatal y grupos especiales, pero no para los agentes federales.

Identificación obligatoria se mantiene

A pesar del bloqueo a la prohibición de máscaras, el tribunal mantuvo vigente la ley SB 805, una norma que obliga a todos los oficiales a portar una identificación visible que muestre su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen. El Gobierno federal también había intentado impugnar esta medida, pero la jueza decidió no suspenderla.

El Ejecutivo estadounidense fundamentó su demanda alegando que impedir el uso de máscaras pone en riesgo la integridad física de los agentes. Según el Gobierno de Trump, los oficiales enfrentan niveles de violencia, acoso y filtración de datos personales “sin precedentes”.

La controversia sobre el rostro cubierto de los agentes migratorios ha cobrado relevancia nacional tras las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis. Aunque California fue el primer estado en legislar sobre este tema, la implementación de la prohibición de máscaras quedó suspendida, abriendo la posibilidad de que el estado reformule la ley para eliminar las excepciones actuales.

