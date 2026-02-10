Klint Kubiak deja a los campeones Seahawks para ser entrenador de los Raiders

Las Vegas Raiders iniciaron una nueva era este lunes al confirmar la contratación de Klint Kubiak como su entrenador en jefe, luego de su salida de los Seattle Seahawks, equipo con el que se coronó campeón de la NFL apenas el domingo pasado.

El anuncio fue respaldado públicamente por Tom Brady, propietario minoritario de la franquicia de Nevada, quien elogió la trayectoria y capacidad del joven estratega ofensivo.

“Como propietario minoritario de Las Vegas Raiders acabamos de contratar a Klint Kubiak como nuestro nuevo entrenador en jefe. Conozco a Klint y le tengo un gran respeto y aprecio por su trabajo”, afirmó Brady.

Kubiak, del Super Bowl a liderar a los Raiders

Con apenas 38 años, Klint Kubiak vivirá su primera experiencia como head coach en la NFL. En la temporada 2025 fue el encargado de diseñar y llamar las jugadas ofensivas de Seattle, campaña que culminó con el triunfo de los Seahawks sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX.

El estratega originario de Houston, Texas, llega a Las Vegas para sustituir al veterano Pete Carroll, despedido el pasado 5 de enero tras una desastrosa temporada de 3-14, la peor marca de la liga.

Trayectoria en la NFL y legado familiar

Kubiak comenzó su carrera como entrenador en los Denver Broncos entre 2016 y 2018 como asistente ofensivo. Posteriormente, pasó tres temporadas con los Minnesota Vikings, donde fungió como coach de quarterbacks y coordinador ofensivo.

En 2022 regresó a Denver como coordinador del ataque aéreo, y en 2024 fue nombrado coordinador ofensivo de los New Orleans Saints. Su ascenso continuó con los Seahawks, culminando en un campeonato de Super Bowl.

Además, Klint es hijo de Gary Kubiak, entrenador retirado que llevó a los Broncos a ganar el Super Bowl 50, un legado que refuerza su perfil dentro de la liga.

Con una mente ofensiva joven, respaldo institucional y el apoyo de figuras como Tom Brady, Klint Kubiak inicia una etapa decisiva en su carrera, ahora como entrenador en jefe de los Raiders, con la misión de devolver protagonismo a una de las franquicias más históricas de la NFL.

