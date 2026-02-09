Conoce cuánto dinero reciben los jugadores de los Seattle Seahawks por ganar el Super Bowl LX

Ganar el Super Bowl LX no solo significa levantar el trofeo Vince Lombardi. Los Seattle Seahawks, campeones de la edición 2026, también se aseguraron un premio económico individual para cada jugador del plantel, en línea con lo establecido por el convenio colectivo de la NFL.

Según el último Collective Bargaining Agreement (CBA), cada jugador del equipo ganador recibe un bono de $178,000 dólares, cifra que representa un incremento de $7,000 dólares respecto a la temporada anterior.

El acuerdo prevé aumentos progresivos en los próximos años, con un pico proyectado para 2030, cuando el premio para el campeón alcanzará los $228,000 dólares por jugador.

A ese monto se le suman las primas acumuladas durante los playoffs. En el caso de Seattle, el plantel percibió $53,500 dólares por el bye en la ronda de comodines, $58,500 dólares por disputar la ronda divisional y $81,000 dólares adicionales por conquistar la final de la Conferencia Nacional, antes de imponerse en el Super Bowl.

Los jugadores del equipo derrotado también reciben una compensación. En el Super Bowl 2026, los integrantes de New England Patriots cobraron $103,000 dólares por participar en el partido, suma que se agrega a las primas obtenidas en rondas previas. Para dimensionar el incentivo, el salario mínimo anual en la NFL está fijado actualmente en $840,000 dólares.

Premio al MVP del Super Bowl

El reconocimiento individual más importante terminó lejos de los mariscales y viajó directo a las manos de Kenneth Walker III, el corredor que marcó el pulso de la final.

El premio al Jugador Más Valioso rompió con la tendencia reciente. Ni Sam Darnold ni Drake Maye escucharon su nombre. Tampoco fue para alguno de los integrantes de la defensa que había impuesto condiciones durante buena parte del encuentro. La elección apuntó al hombre que permitió administrar el reloj, mover las cadenas y desgastar a un rival que nunca logró sentirse cómodo.

Walker cargó la ofensiva sobre sus hombros. Sumó 27 acarreos y acumuló 135 yardas terrestres, cifras que explican por qué Seattle pudo mantener el control aun cuando la anotación grande tardaba en aparecer. A ese trabajo le agregó 26 yardas por aire, completando una producción integral que terminó de inclinar la balanza a su favor en la votación.

El MVP recibe el tradicional Trofeo Pete Rozelle y el viaje a Disney World que se volvió parte del ritual posterior a cada final. No existe un pago directo en efectivo por parte de la liga, aunque la distinción suele abrir puertas a bonos contractuales y oportunidades comerciales que multiplican el impacto en la carrera de cualquier jugador.

