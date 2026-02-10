Otro millonario se muda a Miami tras la polémica por impuestos en California

Mark Zuckerberg, el multimillonario fundador de Meta Platforms, está considerando comprar una propiedad en Indian Creek, la exclusiva isla privada de la bahía de Biscayne, en Miami, un enclave conocido como el “búnker de los multimillonarios”. La operación, reportada por Bloomberg, se da en medio de un creciente interés de grandes fortunas por mudarse al sur de Florida ante la posibilidad de nuevos impuestos en su antiguo lugar de residencia.

La casa de Mark Zuckerberg en California tiene una extensión de 11,000 pies cuadrados. Crédito: Jordan Strauss | AP

Con un patrimonio neto que Forbes estima en alrededor de 240 mil millones de dólares, Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan ya poseen varias propiedades en Estados Unidos, incluyendo residencias en California, Hawái y Washington D.C. Ahora, su posible adquisición en Miami —que podría costar entre 150 y 200 millones de dólares— lo sumaría a una ola de multimillonarios que han mirado hacia el sur a la hora de elegir hogar.

¿Por qué Miami y no Silicon Valley?

El movimiento de Zuckerberg ocurre en un contexto que va más allá de una simple preferencia climática. California está evaluando un impuesto al patrimonio de los más ricos —un “billionaire tax” del 5%— que afectaría retroactivamente a quienes tengan más de mil millones en activos. Ese debate ha generado inquietud entre empresarios e inversores, quienes advierten que podría provocar una fuga de capitales hacia estados con políticas fiscales más laxas.

Florida, por su parte, no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que convierte a ciudades como Miami en destinos atractivos para quienes manejan fortunas grandes. Este no es un fenómeno aislado: los cofundadores de Google, como Larry Page y Sergey Brin, también han adquirido propiedades millonarias en la región en las últimas semanas, alimentando la idea de una migración de ultra ricos desde California hacia el sur de Florida.

Indian Creek: el refugio de los más ricos

La isla de Indian Creek ya alberga a varias figuras de alto perfil, entre ellas Jeff Bezos, Ivanka Trump, Tom Brady y otros magnates que han constituido un mercado inmobiliario extremo. La privacidad, la seguridad y las vistas sobre la bahía de Biscayne han hecho de esta zona una de las más codiciadas del país, con propiedades que a menudo se venden fuera del mercado convencional.

Indian Creek, conocida como el “búnker de los multimillonarios”, concentra algunas de las propiedades más exclusivas de Miami. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Aunque aún no está claro si la compra de la mansión será un cambio de residencia definitivo o simplemente una ampliación de su portafolio, la noticia refleja un patrón más amplio en la movilidad de los superricos en EE. UU.: cada vez más figuras de la tecnología, las finanzas y el entretenimiento exploran opciones fuera de Silicon Valley y otras zonas tradicionales de alta concentración de riqueza.

¿Qué implica para el mercado de Miami?

La llegada de nombres como Zuckerberg, Page o Brin está teniendo un efecto claro en el mercado inmobiliario de lujo en Miami-Dade County. El interés por propiedades exclusivas —al punto de pagar cifras récord por lotes y mansiones— ha acelerado el ritmo de ventas y elevado los precios en zonas como Coconut Grove, Surfside y, sobre todo, Indian Creek.

Ese fenómeno no solo habla de preferencias fiscales, sino también de una redefinición geográfica de dónde conviene vivir para los más acaudalados: lugares sin impuestos sobre la renta estatal y con calidad de vida atractiva, conectados a centros urbanos dinámicos como Miami.

El debate detrás del traslado

No todos ven con buenos ojos esta tendencia. Los defensores de impuestos más progresivos argumentan que medidas como el “billionaire tax” buscan combatir la desigualdad y generar recursos para educación, salud y servicios públicos. Sus detractores, en cambio, señalan que aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas puede resultar contraproducente si provoca salidas masivas de capital y talento hacia estados o países con marcos más favorables para los ricos.

En ese debate se inscribe el posible movimiento de Zuckerberg: no solo como una elección personal de vivienda, sino como un síntoma de tensiones más profundas entre política fiscal, movilidad de capitales y los intereses de las élites económicas en una era donde la geografía del dinero sigue en transformación.

La posibilidad de un impuesto estatal específico para multimillonarios en California ha generado discusiones y nerviosismo en círculos de alta riqueza. Crédito: Shutterstock

Zonas preferidas por multimillonarios en Miami: el mapa de las direcciones más exclusivas

Miami se ha convertido en un imán para grandes fortunas, y ciertas áreas destacan por su nivel de exclusividad, privacidad y valorización inmobiliaria. Estas son las más buscadas por multimillonarios que se mudan a la zona:

Indian Creek Village: Conocida como The Billionaire Bunker, esta isla privada en la Bahía de Biscayne es sinónimo de exclusividad absoluta. Aquí viven Jeff Bezos, Tom Brady, Ivanka Trump y otros nombres de alto perfil. Las propiedades suelen superar los US$100 millones y la seguridad es uno de los principales atractivos. Coconut Grove: Una de las zonas más antiguas de Miami, con casas frente al mar, vegetación exuberante y una mezcla de mansiones históricas y nuevas residencias de lujo. Es popular entre empresarios y familias que buscan espacio y tranquilidad. Coral Gables: Famosa por sus avenidas arboladas, arquitectura mediterránea y escuelas de élite, esta área atrae a multimillonarios que prefieren un ambiente sofisticado y residencial, con fácil acceso al centro de Miami y al aeropuerto. Surfside & Bal Harbour: Frente al océano Atlántico, estas zonas combinan lujo costero con condominios de alto nivel, tiendas de marcas premium y servicios exclusivos. Surfside, en particular, ha ganado atención por su comunidad internacional adinerada. Palm Island y Hibiscus Island: Islas privadas dentro de la ciudad que ofrecen acceso directo al agua, mansiones con muelles y una atmósfera serena. Son elegidas por quienes valoran privacidad sin renunciar a la vida urbana. Brickell Key & Key Biscayne: Perfectas para quienes combinan vida de ciudad con panoramas acuáticos. Brickell Key ofrece condominios premium con vista a la bahía, mientras que Key Biscayne mezcla elegancia con actividades al aire libre.

Estas zonas comparten características en común: seguridad alta, infraestructura premium, proximidad a servicios de lujo y revalorización constante. El interés de grandes fortunas por mudarse a Miami ha intensificado la demanda en todas ellas, empujando precios al alza y consolidando la ciudad como uno de los centros residenciales más exclusivos de Estados Unidos.

Comparativa fiscal: California vs. Florida (impuestos clave para grandes fortunas)

Una de las razones estructurales detrás del movimiento de millonarios de California a Florida es la diferencia en políticas fiscales. La siguiente tabla resume los principales impuestos que afectan a personas de alto patrimonio en ambos estados:

Las diferencias fiscales entre California y Florida explican por qué muchos millonarios evalúan mudarse a Miami. Crédito: Infografía creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Es decir, sin impuesto estatal sobre la renta, Florida permite que los ingresos personales —ya sea por sueldos altos, inversiones o ventas de acciones— no estén gravados al nivel estatal, lo que puede significar ahorros de millones de dólares, especialmente para individuos con ganancias muy elevadas.

La posibilidad de un impuesto estatal específico para multimillonarios en California ha generado discusiones y nerviosismo en círculos de alta riqueza, ya que podría ser aplicado retroactivamente a fortunas ya acumuladas, no únicamente a ingresos futuros.

El impuesto sobre ventas y la propiedad son generalmente competitivos en Florida, y en muchas zonas del sur del estado existen incentivos o exenciones para atraer inversión inmobiliaria de alto valor.

En conjunto, estas diferencias ayudan a explicar por qué figuras como Mark Zuckerberg, Larry Page o Sergey Brin están analizando —o directamente ejecutando— traslados de residencia hacia Miami y otras zonas de Florida, donde la carga fiscal es menor y la calidad de vida suele ser alta sin algunas de las restricciones o costos asociados a estados como California.

