Magnates invierten millones para evitar que Mamdani gane la elección a alcalde de NY

Los magnates que viven o tienen las sedes de sus negocios en la ciudad de Nueva York están temerosos de que el candidato de pensamiento socialista, Zohran Mamdani se convierta en el nuevo alcalde de la ciudad. El asambleísta estatal demócrata encabeza claramente las encuestas y ha dicho que los multimillonarios no deberían existir, por lo que un sector de personajes poderosos invierte grandes cantidades de dinero para que su rival, Andrew Cuomo gane terreno en las preferencias.

Este grupo de poderosos empresarios ha recaudado más de $10 millones de dólares en un intento desesperado por frenar el ascenso de Mamdani, luego que no pudieron evitar que se convirtiera en el candidato demócrata en las primarias de junio. Entonces decidieron doblar la apuesta, invirtiendo dinero en grupos externos para frenar a Mamdani e impulsar a su principal rival, el exgobernador Cuomo.

Las encuestas muestran a Mamdani con una clara ventaja de más de dos dígitos sobre Cuomo, que tiene una candidatura independiente. El candidato republicano, Curtis Sliwa está muy abajo en las encuestas y el alcalde saliente, Eric Adams, retiró su candidatura independiente en septiembre, para unirse a Cuomo, formalmente, el jueves.

En estos grupos se encuentran Fix the City, pro-Cuomo, que ha recaudado $7.3 millones de dólares desde las primarias, así como Defend NYC, anti-Mamdani, que ha recaudado casi $2.5 millones, de acuerdo con un reporte de Business Insider.

SI bien, Mamdani ha intentado acercarse a los empresarios poderosos, éstos simpatizan con Cuomo y han criticado abiertamente las políticas progresistas del candidato demócrata. Por ello han compartido una serie de mensajes cada vez más despectivos contra él en los días finales de la campaña electoral, para inclinar la balanza hacia su favorito para las elecciones del próximo martes.

La campaña masiva para denostar a Mamdani

El lunes, Defend NYC gastó $250,000 dólares en una campaña masiva de mensajes de texto anti-Mamdani dirigida a votantes locales que citaba al presidente Trump:

“¡El presidente Trump se pronunció! Dijo lo que ya sabemos: esta contienda es entre Andrew Cuomo y Zohran Mamdani, y Cuomo es la ÚNICA opción para alcalde. Cuomo tiene sus defectos, pero debemos cumplir con nuestro deber cívico y votar por él para evitar que el comunismo llegue a Nueva York”, decía el mensaje, que también incluía un video de Trump tildando a Mamdani de “comunista”, de acuerdo con NY Daily News.

Esta avalancha de mensajes parece ser el primer esfuerzo masivo para favorecer a Cuomo, incluso difundiendo una afirmación incorrecta de Trump diciendo que “Mamdani es comunista”.

Entre los principales donantes de Defend NYC aparecen millonarios como Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y también un importante patrocinador de la imagen de Trump, así como el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, otro multimillonario simpatizante con Trump.

El comité de acción política (PAC) está dirigido por Jason Meister, asesor político de Trump, quien recientemente declaró al New York Post que el ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021 promovido por el entonces presidente saliente, “debería ser declarado día festivo”.

Otro super PAC pro-Cuomo, Stop the Socialists, difundió anuncios similares que retratan a Mamdani como un extremista de izquierda que solo puede ser detenido por Cuomo. El pasado viernes, este grupo desembolsó $500,000 dólares para emitir un anuncio de radio que alega que la “agenda socialista de Mamdani está aumentando los costos, el crimen y el caos, y que Curtis Sliwa no puede detenerlo”.

“Cada voto por Sliwa ayuda a que ganen los socialistas, republicanos, no desperdicien su voto, solo Andrew Cuomo puede derrotar a Mamdani y proteger el futuro de nuestra ciudad”, dice una voz en este anuncio, con música dramática de fondo. Este mismo PAC gastó otra cantidad similar la semana pasada en otro anuncio con un argumento similar a favor de Cuomo.

El anuncio muestra imágenes sobre el desorden en Nueva York, mientras una voz off describe el “caos y la política radical” que Mamdani provocaría al llegar a la alcaldía y plantea: “Sé que no es la primera opción de todos, pero solo hay un candidato lo suficientemente fuerte como para derrotarlo: Andrew Cuomo. Republicanos, no desperdicien su voto”.

Sobre estos mensajes de apoyo, Cuomo y su equipo de campaña, no pueden coordinarse con ningún super PAC que apoye su candidatura a la alcaldía.

La plataforma progresista de Mamdani

Mamdani irrumpió en la candidatura demócrata como asambleísta del noroeste de Queens y ha prometido a los neoyorquinos que aumentará los impuestos a los ricos para financiar la ampliación de la red de seguridad social, provocando preocupación entre los conservadores y los empresarios locales, quienes temen una fuga de grandes empresas de Nueva York.

También lo acusan de alimentar el antisemitismo con sus declaraciones polémicas sobre Israel y la guerra en Gaza.

Los magnates que han donado para descarrilar la campaña de Mamdani

Estos son los empresarios que han desembolsado dinero contra Mamdani desde las primarias de junio:

Joe Gebbia, patrimonio neto de $7,900 millones

Cofundador de Airbnb, ha gastado $2 millones de dólares en la campaña, incluyendo $1 millón para Fix the City y otro millón para Defend NYC. Actualmente, es directora de Diseño de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump .

En repetidas ocasiones ha criticado a Mamdani y sus propuestas en X. También dijo que Sliwa podría ser un “héroe” al retirarse de la contienda y darle a Cuomo una oportunidad de vencer a Mamdani.

Bill Ackman, patrimonio neto de $9,200 millones

Es director ejecutivo de Pershing Square Capital Management y ha destinado $1.25 millones de dólares contra Mamdani desde junio: $1 millón para Defend NYC y $250,000 para Fix the City. Además de otros $500,000 dólares para Fix the City antes de las primarias. Ackman ha sido un crítico acérrimo de Mamdani y también ha pedido a Sliwa que se retire de a retirarse de la contienda.

Mamdani ha criticado duramente a Ackman durante sus mítines como uno de los multimillonarios que se oponen a su candidatura. También se ha burlado de sus “tuits de 1000 palabras”.

Ronald Lauder, patrimonio neto de $4,900 millones

Heredero de las empresas Estée Lauder, donó $750,000 dólares a Fix the City en septiembre. Durante mucho tiempo ha sido patrocinador financiero de Cuomoy funge como presidente del Congreso Judío Mundial.

Mamdani también lo incluye en el grupo de millonarios que se oponen a su campaña: “Multimillonarios como Bill Ackman y Ronald Lauder han invertido millones de dólares en esta contienda porque dicen que representamos una amenaza existencial. Estoy aquí para admitir algo: tienen razón. Somos una amenaza existencial para los multimillonarios que creen que su dinero puede comprar nuestra democracia”, afirmó el candidato.

William Lauder, patrimonio neto de $1,700 millones

Presidente del consejo de administración de Estée Lauder Companies y sobrino de Ronald Lauder. Ha donado $500,000 dólares a Fix the City desde junio y también financió con otro medio millón al movimiento ante Mamdani antes de las primarias.

Steve Wynn, patrimonio neto de $3,900 millones

Magnate de los casinos y promotor inmobiliario, donó $500.000 dólares a Fix the City en octubre. También es un importante patrocinador del Partido Republicano desde hace años. También fue presidente financiero del Comité Nacional Republicano.

Daniel Loeb, patrimonio neto de $3,800 millones

Fundador y director ejecutivo de la firma Third Point, con sede en Nueva York. Ha donado $350,000 dólares desde las primarias: $100,000 dólares a Defend NYC y $250,000 dólares a Fix the City. También aportó $250,000 dólares a Fix the City antes de las primarias.

Barry Diller, patrimonio neto de $4,600 millones

Se trata de un magnate de los medios, que preside Expedia Group e IAC. Donó $250.000 dólares a Fix the City el 22 de octubre. Previamente aportó una cantidad similar al grupo pro-Cuomo antes de las primarias de junio.

Alicia Walton, patrimonio neto de $115,500 millones de dólares

Filántropa e integrante de la familia fundadora de Walmart. Aportó $100,000 dólares a Fix the City en agosto. En abril, antes de las primarias, había otorgado otros $100,000 dólares a la misma organización.

Laurie Tisch, patrimonio neto, $1,600 millones. La fortuna estimada de la familia Tisch asciende a $10,100 millones

Filántropa multimillonaria, integrante de la familia Tisch, propietarios de la Corporación Loews.

Ya donó $100,000 dólares a Fix the City en octubre. También aportó $50.000 dólares a esta organización antes de las primarias. Otros miembros de la familia Tisch han contribuido al grupo, por más de $1.3 millones de dólares en lo que va del año.

