¿Éxodo de neoyorquinos? Cómo la victoria de Mamdani afecta el mercado inmobiliario de lujo



Las recientes elecciones a la alcaldía de Nueva York han disparado las ventas de propiedades de lujo en Manhattan, con 41 contratos firmados en unos cuantos días y un ático que se vendió por $22.9 millones de dólares, como consecuencia directa de la victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani. Su arribo y sus polémicas propuestas de campaña, ayudaron a reactivar un mercado que ha estado lento en los últimos meses.

En la semana que finalizó el domingo 10 de noviembre, se firmaron 41 contratos para viviendas en Manhattan con un precio de $4 millones de dólares o más, la cifra semanal más alta desde mayo. Específicamente, 24 de estos contratos se firmaron entre el 5 y el 9 de noviembre, los días inmediatos a la victoria de Mamdani. De ellos, el contrato más caro fue para un ático dúplex en Hudson Yards, vendido precisamente en $22.9 millones.

Si bien, estos datos detienen las preocupaciones de muchos neoyorquinos poderosos emprenderían una huida de la ciudad, que se habían predicho, otros analistas indicaron que el mercado de lujo se mantuvo fuerte, gracias a compradores adinerados con acceso a créditos, menos afectados por las tasas hipotecarias.

Aunque confirmaron que la especulación sobre el impacto a largo plazo de las políticas de Mamdani (como la propuesta de un impuesto para millonarios) podrían estar exageradas.

El pánico inmobiliario que provocó la victoria de Mamdani

Apenas confirmada la victoria de Mamdani, al día siguiente, el 5 de noviembre, los agentes inmobiliarios recibieron una oleada de llamadas de neoyorquinos presas del pánico, en busca de una oportunidad para salir de la ciudad lo más pronto posible.

De acuerdo con The Daily Mail, los destinos más solicitados son los suburbios acomodados de la ciudad y todo el ‘Cinturón del Sol’.

NYC buyers are fleeing to Connecticut amid fears of a Mamdani win: ‘People are very concerned’ https://t.co/hfMPF1gOvh pic.twitter.com/CBGEUciAgh — New York Post (@nypost) October 29, 2025

“Agentes inmobiliarios, desde Westchester y Greenwich hasta Florida, Texas y las Carolinas, afirman haber visto un aumento repentino en las llamadas de neoyorquinos desesperados por mudarse”, señala la publicación. También buscan alguna opción ubicada a una distancia razonable para ir y venir del trabajo.

“Estamos viendo que el interés de la ciudad de Nueva York se intensifica debido a las elecciones”, dijo Dina Goldentayer, agente de Douglas Elliman en Florida. ‘Los códigos de área de la ciudad 917 y 212 están apareciendo ahora casi tanto como lo hicieron en el punto álgido de la pandemia de Covid.

“La mayoría de las llamadas son de compradores, muchos de ellos ejecutivos de Wall Street, que buscan propiedades en el rango de $20 a $30 millones de dólares. Concretamente, casas o apartamentos frente al mar”, añadió la publicación.

La agente inmobiliaria dijo que los destinos más solicitados por los potenciales compradores son: Miami Beach, Bal Harbour, Golden Beach, Coconut Grove y Coral Gables.

“Estas elecciones han recordado a la gente que el lugar donde vives importa: política, financiera y personalmente”, agregó Christie Di Lemme, agente inmobiliaria de Florida, quien destacó que

“Florida ofrece la libertad, las oportunidades y la estabilidad que los profesionales anhelan en este momento”.

De acuerdo con una encuesta realizada por JL Partners, casi un millón de neoyorquinos se están preparando para huir de la ciudad tras la victoria de Mamdani, pero Di Lemme dijo que una vez que los residentes se mudan, también se dan cuenta de que la calidad de vida es mejor:

“Los ejecutivos pueden volar a Nueva York para una reunión matutina y estar de vuelta en casa para cenar en Florida”, dijo. Mientras que sus familias pueden disfrutar de escuelas con calificación A, un clima cálido durante todo el año y comunidades diseñadas para el lujo, el bienestar y el equilibrio, fuera del caos que supone vivir en la Gran Manzana.

🇺🇸 | Delirio: Le preguntaron al comunista musulmán radical Zohran Mamdani cómo "hará gratis los autobuses" en la Ciudad de Nueva York y afirmó que "aumentaría los impuestos a los ricos y con eso recaudaría 9 mil millones de dólares". pic.twitter.com/fLZFHY0S1Y — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 18, 2025

Por ello, la victoria de Mamdani y sus polémicas propuestas, se espera que miles, posiblemente millones, se muden definitivamente.

Palm Beach, el destino de sol favorito

Además, esta tendencia está confirmando el gusto que tienen los neoyorquinos por una tranquila ciudad costera, en el sur de Florida. West Palm Beach, en el condado de Palm Beach, que se ha convertido en uno de los principales centros financieros del país.

A finales de 2024, la Junta de Desarrollo Empresarial del Condado de Palm Beach contrató una llamativa valla publicitaria en Times Square que declaraba: “Querida Nueva York, no eres tú, soy yo”. Actualmente, más de 480 empresas de gestión de activos operan actualmente en este condado, administrando más de $36 billones de dólares en activos globales.

“Los bienes raíces en Florida ofrecen libertad financiera y un estilo de vida con el que antes la gente solo soñaba”, agregó Di Lemme.

Los suburbios de la ciudad de Nueva York también están atrayendo nuevos inquilinos. En Westchester, un suburbio arbolado al norte del Bronx, agentes inmobiliarios dijeron que “absolutamente están viendo una correlación entre la sorprendente victoria de Zohran Mamdani en las primarias demócratas y un aumento del interés inmobiliario en Westchester “.

‘Desde el verano, casi todos los compradores de la ciudad a los que hemos llevado a ver casas en Westchester han mencionado las elecciones a la alcaldía como uno de los motivos para comprar en los suburbios‘, dijeron los agentes Zach y Heather Harrison a Realtor.com.

Como ventajas, Westchester ofrece más espacio, menores índices de delincuencia y, a menudo, impuestos efectivos más bajos. Además, con un corto viaje en tren pueden estar en el corazón de la ciudad y cuenta con excelentes escuelas.

En Greenwich, Connecticut, los agentes inmobiliarios aseguran haber recibido varias llamadas de la ola de gente en contra de las propuestas progresistas de Mamdani para el Ayuntamiento, a menos de una hora en coche o media hora en tren desde Manhattan, en un fenómeno conocido ya como: “efecto Mamdani”.

Ultima Hora



Familias de élite super ricos de New York huyen en masa de las escuelas tras la victoria de Mamdani.



Agentes inmobiliarios, desde Westchester y Greenwich hasta Florida,Texas y las Carolinas , afirman haber visto un aumento neoyorquinos desesperados por mudarse.🎯 pic.twitter.com/v1yY75fdBs — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) November 6, 2025

Muchos neoyorquinos están optando por abandonar por completo el área triestatal para buscar un nuevo hogar en las Carolinas, donde buscan evitar futuros aumentos de impuestos y congelaciones de alquileres que propone Mamdani. Además, estos estados también ofrecen impuestos sobre la renta y sobre la propiedad más bajos para los residentes, lo que supone un atractivo importante para los compradores de la ciudad.

Texas también ha hecho un guiño a los neoyorquinos, sin embargo, no son bienvenidos por todos: el gobernador, Greg Abbott amenazó de forma extraña con imponer a los neoyorquinos un “arancel del 100% ” si buscaban refugio en su estado, como consecuencia de la victoria de Mamdani.

Ha manifestado su apoyo a la imposición de impuestos a los ultrarricos, proponiendo un aumento del 2% en los impuestos a los residentes de la ciudad de Nueva York que ganan más de un millón de dólares al año.

Las propuestas de Mamdani

Para ganar la elección, Mamdani propuso financiar amplios programas sociales mediante un aumento de impuestos a los neoyorquinos más ricos y regular el mercado inmobiliario:

Impuesto a los millonarios (“Millionaire Tax”)

Se trata de su propuesta insignia y es la más polémica de su plataforma, ya que propone imponer

un impuesto adicional del 2% sobre las ganancias anuales de los neoyorquinos que ganan más de $1 millón de dólares, lo que afectaría a unos 34,000 hogares, para recaudar alrededor de $4,000 millones anuales para financiar programas como el cuidado infantil universal gratuito y el transporte público gratuito.

Congelación de alquileres (Rent Freeze)

Esta idea propone congelar inmediatamente el alquiler de más de 2 millones de apartamentos con renta estabilizada en la ciudad para aliviar la carga financiera de los inquilinos de clase trabajadora que enfrentan costos crecientes y padece el fenómeno de la gentrificación.

Construcción de vivienda pública

Mamdani también ha presentado un plan para tratar de abatir la crisis de vivienda a largo plazo, con una inversión de $100,000 millones de dólares en bonos municipales para construir 200,000 nuevas unidades de vivienda asequible no estabilizada en la próxima década, similar a proyectos exitosos del pasado como Co-op City y así ofrecer una alternativa de vivienda asequible, gestionada por la ciudad.

Sigue leyendo:

– ¿Qué propone Mikie Sherrill para enfrentar la crisis de vivienda en Nueva Jersey?

– Consejos para comprar casa en 2025: tasas, inventario y oportunidades de negociación

– Hipoteca de $350,000: ¿Cuánto puedes ahorrar ahora con tasas más bajas?