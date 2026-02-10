Quiénes recibirán un pago adelantado de $1,491 del Seguro Social mañana

Un ajuste poco común en el calendario provocará que millones de beneficiarios federales vean un depósito antes de lo habitual. No se trata de un bono ni de un pago extra, sino de un adelanto administrativo que mueve al mes anterior una ayuda que normalmente llegaría el día 1.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) gestiona varios programas de apoyo económico en Estados Unidos, entre ellos jubilación, beneficios para sobrevivientes, Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Cada uno tiene fechas fijas de dispersión, pero cuando el día programado coincide con fin de semana o feriado federal, la entrega se recorre al día hábil inmediato anterior.

El adelanto corresponde al programa SSI

El movimiento de fechas impacta principalmente a quienes reciben SSI, un apoyo destinado a personas de 65 años o más, así como a ciudadanos con discapacidad o ceguera que cumplen con los requisitos económicos.

Debido a que el 1 de marzo cae en domingo, la SSA adelantará ese depósito a viernes 27 de febrero, por lo que los beneficiarios verán el dinero en sus cuentas antes de que termine el mes anterior.

En 2026, el ajuste anual por costo de vida (COLA) elevó el monto máximo federal del SSI a $994 mensuales para una persona y $1,491 para parejas, cifra que explica por qué algunos hogares observarán depósitos de hasta ese nivel en esta dispersión adelantada.

No es un pago adicional

El anticipo no implica dinero extra; simplemente se modifica la fecha. Quienes reciben SSI cobrarán en febrero lo correspondiente a marzo y, posteriormente, retomarán el calendario habitual.

La SSA aplica este criterio siempre que el día 1 del mes no sea laborable.

Cómo se pagan los beneficios de jubilación

Los pagos regulares de jubilación del Seguro Social se distribuyen de acuerdo con la fecha de nacimiento del beneficiario.

Las personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año reciben su depósito el segundo miércoles del mes; quienes cumplen años entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año, el tercer miércoles; y los nacidos del día 21 al 31 de cualquier mes del año, el cuarto miércoles.

Los beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 suelen recibir su dinero alrededor del día 3 de cada mes.

En 2026, el pago máximo mensual de jubilación puede alcanzar $5,251 tras el COLA de 2.8%, aunque el cheque promedio ronda $2,071.

Cuando se combinan SSI y jubilación

Aunque son programas distintos, cerca de 50% de quienes reciben SSI también perciben algún beneficio del Seguro Social.

En esos casos, la jubilación suele pagarse alrededor del día 3 del mes, mientras que el SSI se entrega el día 1 o, si coincide con fin de semana o feriado, se adelanta al día hábil previo.

Fechas restantes estimadas del SSI en 2026

-Viernes 27 de febrero: pago de marzo

-Miércoles 1 de abril: pago de abril

-Viernes 1 de mayo: pago de mayo

-Lunes 1 de junio: pago de junio

-Miércoles 1 de julio: pago de julio

-Viernes 31 de julio: pago de agosto

-Martes 1 de septiembre: pago de septiembre

-Jueves 1 de octubre: pago de octubre

-Viernes 30 de octubre: pago de noviembre

-Martes 1 de diciembre: pago de diciembre

-Jueves 31 de diciembre: pago de enero de 2027

En síntesis, el depósito adelantado de hasta $1,491 corresponde al calendario del SSI y obedece a un ajuste por fin de semana.

Los beneficiarios deben considerar que es un cambio de fecha y no un ingreso adicional.

