Tequeños de plátano: La evolución saludable del snack venezolano

La versatilidad del plátano no tiene límites. Gracias a su excepcional perfil nutricional, este ingrediente se ha consolidado como la mejor alternativa saludable a la harina de trigo. Su capacidad para transformarse en una masa suave, flexible y libre de gluten permite crear desde tortillas y panes hasta las más deliciosas arepas de plátano.

El tequeño venezolano tradicional, ese icónico bastón de queso envuelto en masa, se reinventa en esta receta. Al sustituir la harina refinada por carbohidratos complejos, no solo ganamos en sabor y textura, sino que incorporamos fibra y potasio a nuestra dieta. Utilizar plátano nos permite aprovechar sus beneficios como almidón resistente, convirtiendo un antojo en un bocado funcional y nutritivo.

Ingredientes para los tequeños de plátano:

Plátanos maduros o pintones (según el nivel de dulzor deseado).

(según el nivel de dulzor deseado). Semillas de chía (previamente hidratadas para actuar como aglutinante natural).

(previamente hidratadas para actuar como aglutinante natural). Sal marina al gusto.

al gusto. Agua (solo la necesaria para la cocción).

(solo la necesaria para la cocción). Queso blanco duro o semiduro (tipo llanero o de freír, cortado en bastones).

Paso a paso: el arte de la masa de plátano perfecta

Para comenzar esta preparación de cocina saludable, es fundamental seleccionar plátanos que tengan una cáscara firme y sin demasiadas pintas negras si buscas una masa más maleable y menos dulce. El proceso inicia cortando los extremos de la fruta y dividiéndola en trozos medianos, manteniendo la piel para proteger los nutrientes durante la cocción. En una olla profunda, se deben sumergir los trozos completamente en agua y llevar a fuego medio hasta que alcancen una textura suave pero firme, evitando que se deshagan.

Una vez que los plátanos están en su punto exacto, se retiran del fuego para descartar la cáscara mientras aún están calientes, lo cual facilita el proceso de triturado. En un bol amplio, se comienza a machacar la pulpa hasta eliminar cualquier grumo, obteniendo un puré de plátano homogéneo. Es en este momento cuando incorporamos la chía hidratada, que no solo aporta Omega-3, sino que otorga esa elasticidad necesaria para que la masa no se quiebre, junto con un toque de sal para realzar los sabores naturales.

El secreto de unos tequeños de alta precisión reside en el amasado final, trabajando la mezcla con las manos hasta sentir una textura suave y sedosa que no se pegue excesivamente. Tras dividir la masa en porciones iguales y formar bolitas uniformes, procedemos a estirarla. Con las manos ligeramente humedecidas en aceite de oliva, puedes utilizar una prensa de tortillas o colocar la masa entre dos láminas de plástico, ejerciendo presión con una tabla de madera hasta obtener un disco delgado y resistente.

Para el ensamblaje final, cortamos el queso blanco en bastones y los envolvemos cuidadosamente con la masa de plátano, asegurando que los extremos queden bien sellados para evitar que el queso se escape durante la cocción. Se pueden hacer tiras o arepitas para envolver los bastones de queso. Estos tequeños pueden prepararse en la freidora de aire (air fryer) para mantener su perfil ligero, logrando un dorado crujiente por fuera y un corazón de queso.

