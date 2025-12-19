Arroz, plátano y papas: cómo transformarlos en superalimentos para tu metabolismo

El plátano, el arroz y las papas son alimentos que tienen una composición rica en almidones, que pueden ser aliados para la salud, siguiendo algunos consejos de expertos en alimentación funcional. Desde la manera de cocinarlos, de guardarlos y reutilizarlos, hay una explicación nutricional para sacarle el mayor provecho.

Uno de los expertos en consejos de alimentación funcional, Frank Suarez, dedicó parte de su vida ofreciendo información basada en estudios sobre los efectos de algunos alimentos en el organismo, como los ricos en almidón. En una reciente publicación del canal oficial MetabolismoTV, compartió tres recetas diseñadas para maximizar el efecto del almidón resistente (el cual alimenta la microbiota y produce butirato) al combinarlo con proteínas y grasas saludables.

Tips para aprovechar al máximo los nutrientes

El secreto de estas recetas está en la cocción y posterior enfriamiento de la papa, el arroz y el plátano verde para que el almidón modifique su estructura y se haga resistente a la digestión. Como recomendación adicional, es preferible consumirlos fríos (en ensalada) o ligeramente templados. Además, se debe evitar recalentar demasiado el alimento, ya que esto destruye la estructura del almidón resistente y se pierden sus beneficios.

La combinación del almidón resistente con proteínas limpias (huevo, atún, pescado) ayuda a la reparación de los tejidos. Mientras que usar grasas saludables como el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es clave para reducir la inflamación. Para un extra nutricional, siempre es bueno incluir vegetales verdes (espinaca, brócoli, kale) para asegurar el aporte de magnesio, potasio y vitamina C, vitales para la producción interna de colágeno.

Ensalada de papa fría con huevo

Esta receta combina ingredientes ideales para quienes buscan reparar tejidos y obtener energía duradera. La ensalada de papa cocida y enfriada se prepara con 100 gramos del tubérculo; es muy importante el enfriamiento, ya que es el paso clave para que el almidón se vuelva resistente y actúe como prebiótico.

La papa se mezcla con huevo cocido (duro), que aporta proteínas de alta biodisponibilidad esenciales para la producción de colágeno natural. El toque de grasa antiinflamatoria se lo da el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), cuyos polifenoles ayudan a reducir la inflamación del cuerpo. Además, lleva una pizca de sal marina o rosada para aportar minerales esenciales. Esta ensalada activa la producción de colágeno, fortalece los músculos y brinda energía sostenida.

Arroz enfriado con atún, aguacate y verdes

Una vez que se cocina y se refrigera el arroz, se forman los almidones resistes y se puede recalentar. Crédito: Shutterstock

Otra receta sencilla de preparar, ligera y saciante es el arroz con atún, perfecta para mantener el metabolismo equilibrado. Con 100 gramos de arroz cocido y enfriado combinado con atún, se aportan los aminoácidos necesarios para la reparación de las células. Se le añade aguacate, rico en fibra y grasas monoinsaturadas con efecto antiinflamatorio.

Para complementar con nutrientes esenciales, se le añaden hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga) que aportan Vitamina C y Magnesio, vitales para sintetizar colágeno. Esta comida es altamente regeneradora y ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo.

Plátano verde con aceite de coco y canela

El plátano verde tiene altos niveles de fibra, que mejoran la salud intestinal. Crédito: Shutterstock

Una opción deliciosa para el desayuno o cena ligera es el plátano con aceite de coco para aumentar los niveles de energía. Es muy sencillo de preparar: solo se debe cocinar el plátano verde, enfriarlo y luego saltearlo suavemente sin recalentarlo demasiado para no perder sus propiedades.

Recordemos que el aceite de coco es una grasa que se convierte rápidamente en energía para tu cuerpo. Luego se le agrega un toque de canela, que mejora la sensibilidad a la insulina y da un sabor delicioso. Esta combinación es sencilla, fácil de preparar, activa el metabolismo y es de muy fácil digestión.

