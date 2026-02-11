Al Nassr gana sin Cristiano Ronaldo en Champions League de Asia

Al Nassr derrotó 1-0 al Arkadag FC de Turkmenistán en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo con el club saudí.

El único tanto del compromiso lo marcó Abdullah Al-Hamdan, resultado que deja al conjunto de Riad con ventaja en la eliminatoria antes del duelo de vuelta que se disputará la próxima semana en Arabia Saudita.

El triunfo permite a Al Nassr encaminar la serie en el segundo torneo de clubes más importante del continente asiático, mientras continúan las interrogantes en torno a la situación de su máxima figura.

La ausencia de Cristiano Ronaldo en los últimos tres partidos con Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a quedar fuera de la convocatoria y suma ya tres partidos consecutivos sin ver acción con Al Nassr.

Su ausencia se produce en medio de reportes que apuntan a un presunto descontento del portugués con la gestión del club por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).

El PIF no solo es propietario de Al Nassr, sino también de otros gigantes del futbol saudí como Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estructura deportiva del proyecto.

Desde su llegada en diciembre de 2022, Cristiano Ronaldo no ha conseguido conquistar un título de peso con la institución, un factor que ha alimentado especulaciones sobre su futuro inmediato.

Panorama de Al Nassr en Champions League de Asia

Mientras Al Nassr compite en la Liga de Campeones de Asia 2, en la Champions League Elite, el torneo principal del continente, también hubo movimientos importantes.

El argelino Houssem Aouar firmó un triplete en la goleada 7-0 del Al Ittihad sobre Al Gharafa de Qatar, resultado que aseguró el pase del club saudí a los octavos de final junto a Al Ahli y Al Hilal.

En este formato, los ocho mejores equipos de cada uno de los dos grupos —divididos en las regiones oeste y este de Asia— avanzan a la fase de eliminación directa. También ya aseguraron su clasificación Al Wahda (EAU) y Tractor SC (Irán).

