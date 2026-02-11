UEFA y Real Madrid llegan a un acuerdo que pone fin a la Superliga

La UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo que servirá para para resolver las disputas legales y poner fin al proyecto de la Superliga, según anunció la UEFA este miércoles.

“Tras meses de conversaciones llevadas a cabo en el mejor interés del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) y el Real Madrid anuncian un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeo, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad de los clubes a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología”, indicó en un comunicado.

El texto añade que “este acuerdo de principios servirá también para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados”.

Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026

Barcelona fue último equipo en bajarse de la Superliga

El anuncio de la creación de la Superliga en abril de 2021, respaldada por los clubes ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur; los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus; y los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, tuvo el rechazo total de la UEFA.

El club azulgrana fue el último en apartarse totalmente, en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección.

Esto ocurre también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (EFC) que dejó al comprometerse con la Superliga, que ya solo apoyaba el Real Madrid.

Su presidente, Florentino Pérez, defendió en la última asamblea de socios a finales de noviembre que no se iba a detener y que iba a impulsar la creación de la Superliga.

Pérez la llamó “la competición del futuro”, reivindicando la libertad de los clubes de crearla y anunciando una reclamación económica a UEFA por “los daños creados”.

