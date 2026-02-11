Marcelo Flores recibe permiso de FIFA y jugará con Canadá

La FIFA autorizó el cambio de federación de Marcelo Flores, quien ahora podrá representar oficialmente a Canadá en competencias internacionales, dejando atrás su etapa con la Selección Mexicana.

Así lo informó este miércoles la Plataforma de Cambio de Asociación del organismo rector del fútbol mundial.

Con esta resolución, el futbolista de Tigres UANL queda habilitado para disputar partidos oficiales con el combinado canadiense e incluso podría formar parte del plantel que dispute el Mundial 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, Marcelo Flores transfirió su afiliación a una nueva federación miembro, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento sobre elegibilidad y cambio de asociación.

Mientras el proceso estaba en curso, el mediocampista ofensivo no podía participar con ninguna selección representativa. De hecho, aunque fue convocado por Canadá en noviembre pasado para una Fecha FIFA, únicamente pudo entrenar con el grupo, sin tener actividad en partidos oficiales.

Con la aprobación ya confirmada, esa restricción queda eliminada y el jugador de 22 años queda plenamente disponible para el técnico Jesse Marsch.

De México a Canadá: una decisión clave en su carrera

Marcelo Flores, nacido en Canadá, vivió durante años una pugna deportiva entre México y Canadá antes de inclinarse por el Tri mayor en 2021. Con la Selección Mexicana disputó tres partidos, el último en 2022.

Sin embargo, tras un periodo sin convocatorias con México y ante el interés firme del cuerpo técnico canadiense, el atacante optó por cambiar de federación, una decisión que puede marcar el rumbo de su carrera internacional en la antesala del Mundial 2026.

Formado en la cantera del Arsenal en Inglaterra, Flores fue considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. En 2022 fue cedido al Real Oviedo, en la Segunda División de España, antes de incorporarse a Tigres en 2023.

Con la aprobación de la FIFA ya oficializada, Marcelo Flores es elegible para representar a Canadá en todas las competiciones oficiales, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión final dependerá del rendimiento del futbolista en Tigres y de los planes tácticos de Jesse Marsch, pero el camino está despejado.

