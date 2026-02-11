Batalla legal por robo de “cupones de alimentos” SNAP en corte de apelaciones

Miles de neoyorquinos de bajos ingresos han sufrido el impacto de perder “cupones” de alimentos SNAP y dinero en efectivo debido al robo generalizado de beneficios que han sufrido electrónicamente sin que nadie responda, dejándolos echados su suerte.

Y como una manera de garantizar la protección de los derechos que se le han vulnerado a familias víctima de robos de saldos de “cupones”, la organización Legal Aid Society junto a Freshfields US LLP, presentó una apelación federal a nombre de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cuyos beneficios fueron robados mediante estafas generalizadas de clonación de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT).

Así lo dio a conocer Legal Aid Society, tras advertir que la medida pide a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito que revoque una decisión de un tribunal inferior que permitió al gobierno federal denegar el reemplazo de los beneficios alimentarios robados a familias de bajos ingresos.

A través de la demanda, las familias afectadas exigen que se anule dicha regulación y se ordene al USDA que permita el reemplazo de los beneficios robados del SNAP, incluyendo los beneficios que se les quitaron.

De los más de 40 millones de personas en todo el país que reciben beneficios SNAP, miles viven en Nueva York y han sufrido el impacto del aumento del robo de beneficios electrónicos, por lo que en su demanda advierten que urge restablecer las protecciones para garantizar que el programa pueda cumplir su misión principal de ayudar a los hogares de bajos ingresos a acceder a alimentos.

La apelación argumenta que “una regulación federal de 2010 sobre la sustitución de las prestaciones del SNAP viola la ley federal porque no es “similar” al sistema anterior de cupones de papel, que protegía a los beneficiarios cuando las prestaciones eran robadas por causas ajenas a su voluntad, en contravención de lo dispuesto por la ley”. Asimismo pretende impugnar una política más reciente del USDA que prohíbe explícitamente a los estados reemplazar las prestaciones desviadas.

“El SNAP es un salvavidas, y estas prestaciones suelen ser el único medio de una familia para alimentarse. Y la ley exige que el USDA proteja a los beneficiarios cuando se les roban beneficios sin su control”, aseguró Edward Josephson, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de Legal Aid Society. “Esta apelación busca garantizar que la agencia cumpla con la ley y que las familias vulnerables reciban una compensación”.

Mary Eaton, representante de Freshfields US LLP, criticó la manera en la que se afecta a familias que son víctima del robo sin que se asuma responsabilidad.

“Este caso plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad de la agencia y la protección que el Congreso pretendía para los beneficiarios del SNAP y nos enorgullece apoyar esta apelación para garantizar que las regulaciones federales se ajusten a la ley y que las familias cuyos beneficios fueron robados ilegalmente puedan recibir una compensación”, dijo.

Se estima que en Nueva York, al igual que en otras partes del país, los beneficiarios de SNAP han perdido cientos, y en algunos casos miles, de dólares en asistencia alimentaria a manos de estafadores que usan dispositivos de clonación para robar beneficios.

“Para muchas familias, estas pérdidas significaron refrigeradores vacíos, comidas perdidas y la imposibilidad de elegir entre comida y otras necesidades básicas”, aseveraron los demandantes.

Los defensores agregan que a pesar de reconocer el aumento del robo cibernético, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del USDA “han mantenido regulaciones y políticas que impiden que los estados, incluido Nueva York, reemplacen las prestaciones robadas con fondos federales”.