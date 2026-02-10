Cambios y montos actualizados de SNAP en 2026: cuánto dinero puedes recibir y quién califica

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, sigue siendo uno de los apoyos económicos más importantes para millones de familias en Estados Unidos. Cada año, los montos y requisitos pueden cambiar dependiendo del costo de vida y ajustes federales.

Para 2026, el programa mantiene beneficios que pueden representar una ayuda clave para cubrir gastos básicos de alimentación, especialmente entre comunidades latinas y trabajadores con ingresos limitados.

Aquí te explicamos cuánto dinero puedes recibir, quién califica y cómo solicitar el beneficio.

¿Qué es SNAP y quién puede solicitarlo?

SNAP es un programa federal administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar alimentos.

El beneficio se deposita en una tarjeta electrónica llamada EBT, que funciona como una tarjeta de débito y puede usarse en supermercados y tiendas autorizadas.

Montos aproximados de SNAP en 2026

Los pagos dependen del tamaño del hogar, ingresos y gastos esenciales. Aunque pueden variar por estado, estos son los beneficios máximos federales aproximados:

1 persona: hasta $292 al mes

2 personas: hasta $536 al mes

3 personas: hasta $768 al mes

4 personas: hasta $975 al mes

5 personas: hasta $1,158 al mes

El monto real puede ser menor dependiendo del ingreso familiar y gastos deducibles.

Quién puede calificar para SNAP

Para recibir SNAP generalmente debes cumplir con criterios de ingresos y recursos.

Requisitos principales

✔ Tener ingresos dentro de los límites establecidos

✔ Vivir en Estados Unidos

✔ Ser ciudadano estadounidense o tener estatus migratorio elegible

✔ Cumplir con requisitos laborales en algunos casos

Límites generales de ingresos

Aunque pueden variar por estado, SNAP suele exigir que el ingreso bruto mensual del hogar esté cerca del 130% del nivel federal de pobreza.

También se consideran factores como:

Pago de renta

Gastos médicos

Costos de cuidado infantil

Servicios básicos del hogar

Estos gastos pueden ayudar a aumentar el beneficio.

Qué alimentos puedes comprar con SNAP

El programa permite comprar productos esenciales como:

Frutas y verduras

Carne, pollo y pescado

Pan y cereales

Productos lácteos

Semillas y plantas para cultivar alimentos

Qué no puedes comprar

Alcohol

Tabaco

Comida caliente preparada

Productos de limpieza o higiene

Cambios importantes que siguen aplicando en 2026

El programa ha incorporado ajustes recientes que siguen vigentes:

Actualización por costo de vida

Los beneficios se ajustan periódicamente para reflejar el aumento en precios de alimentos.

Requisitos laborales

Algunos adultos sin dependientes deben cumplir con horas mínimas de trabajo o capacitación para mantener el beneficio.

Procesos digitales

Muchos estados han ampliado solicitudes en línea y renovaciones electrónicas.

Cómo solicitar SNAP

Puedes solicitar el beneficio a través de tu agencia estatal o en el portal federal.

👉 Consulta información oficial aquí:

https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility

El proceso normalmente requiere:

Identificación

Comprobantes de ingresos

Información del hogar

Documentos de gastos mensuales

Cuánto tarda la aprobación del beneficio

En la mayoría de los casos, SNAP se procesa dentro de 30 días después de presentar la solicitud. Sin embargo, algunas familias pueden calificar para beneficios de emergencia, que pueden aprobarse en pocos días.

FAQ sobre SNAP

¿Los inmigrantes pueden recibir SNAP?

Depende del estatus migratorio. Residentes permanentes y ciertos grupos protegidos pueden calificar.

¿SNAP afecta otros beneficios o procesos migratorios?

Generalmente no, pero es recomendable revisar cada caso con asesoría oficial.

¿Se puede usar SNAP en compras en línea?

Sí. Muchos supermercados permiten usar EBT para compras por internet.

Conclusión

SNAP continúa siendo un apoyo esencial para millones de familias en Estados Unidos. Conocer los montos actualizados, los requisitos y el proceso de solicitud puede marcar la diferencia para acceder a ayuda alimentaria en momentos de necesidad.

Las autoridades recomiendan revisar regularmente la elegibilidad, ya que los beneficios pueden cambiar dependiendo del ingreso y circunstancias familiares.

