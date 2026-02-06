¿Puedes recibir SNAP en 2026? Requisitos, montos y cómo solicitar los cupones de alimentos en EE.UU.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, continuará siendo uno de los apoyos más importantes para familias de bajos ingresos en Estados Unidos durante 2026.

Administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), este beneficio ayuda a millones de hogares a comprar alimentos básicos a través de la tarjeta electrónica EBT, que funciona como una tarjeta de débito.

Para muchas familias latinas, SNAP representa un apoyo esencial para enfrentar el aumento del costo de vida y los precios de los alimentos.

¿Quién puede recibir SNAP en 2026?

Los requisitos para calificar dependen principalmente de los ingresos, el tamaño del hogar y algunos factores adicionales como gastos mensuales.

Generalmente pueden solicitar SNAP:

Familias con ingresos bajos o moderados

o moderados Adultos mayores con recursos limitados

con recursos limitados Personas con discapacidad

Trabajadores con salarios insuficientes

Padres o madres solteras

Cada estado administra el programa, por lo que los requisitos exactos pueden variar ligeramente.

Límites de ingreso para SNAP

El gobierno federal establece límites aproximados que se ajustan cada año según el tamaño del hogar.

Aunque pueden cambiar, los niveles suelen considerar:

Ingresos mensuales totales del hogar

totales del hogar Ingresos después de deducciones permitidas

permitidas Gastos de vivienda

Costos médicos para adultos mayores o personas con discapacidad

Los especialistas recomiendan solicitar el beneficio incluso si el ingreso parece cercano al límite, ya que existen deducciones que pueden permitir la aprobación.

¿Cuánto dinero puedes recibir en SNAP en 2026?

El monto depende del tamaño del hogar y la situación económica de cada familia.

Los beneficios máximos suelen distribuirse aproximadamente así:

Las cifras pueden ajustarse dependiendo del estado y del costo de vida local.

¿Qué alimentos puedes comprar con SNAP?

La tarjeta EBT puede utilizarse para adquirir productos esenciales como:

Frutas y verduras

Carne, pollo y pescado

Productos lácteos

Pan, cereales y granos

Semillas y plantas para cultivar alimentos

No se puede utilizar para:

Alcohol

Tabaco

Comida preparada caliente

Productos no alimenticios

¿Cómo solicitar SNAP en Estados Unidos?

El proceso puede realizarse en línea, por teléfono o en oficinas locales de asistencia social.

Generalmente incluye:

Completar una solicitud estatal Presentar documentos de ingreso y gastos Participar en una entrevista telefónica o presencial Esperar la aprobación oficial

Si la solicitud es aprobada, el solicitante recibe la tarjeta EBT por correo y puede comenzar a usar el beneficio.

Cambios y revisiones en SNAP para 2026

Las autoridades revisan periódicamente los montos y requisitos del programa para ajustarlos a la inflación y el costo de vida.

Expertos en políticas públicas señalan que SNAP seguirá siendo clave para combatir la inseguridad alimentaria, especialmente entre comunidades inmigrantes y trabajadores con ingresos variables.

FAQ sobre SNAP

¿Los inmigrantes pueden recibir SNAP?

Depende del estatus migratorio. Algunos residentes permanentes y ciertos grupos pueden calificar.

¿SNAP afecta procesos migratorios?

Actualmente el programa no forma parte de la regla de carga pública en la mayoría de los casos, pero se recomienda consultar con un asesor migratorio.

¿Cuánto tarda la aprobación?

Generalmente entre 7 y 30 días. En emergencias puede aprobarse más rápido.

¿Puedo trabajar y recibir SNAP?

Sí. Muchas personas que trabajan califican si sus ingresos están dentro de los límites.

¿Los beneficios deben renovarse?

Sí. Los beneficiarios deben actualizar su información periódicamente.

Conclusión

SNAP continúa siendo un apoyo fundamental para millones de familias en Estados Unidos. Conocer los requisitos y el proceso de solicitud puede ayudar a quienes enfrentan dificultades económicas a acceder a alimentos esenciales y mejorar su estabilidad financiera.

