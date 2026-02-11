Cierre aéreo en El Paso fue por pruebas láser y no por incursión de cárteles, según medios

El cierre repentino del espacio aéreo sobre El Paso, en la frontera entre Estados Unidos y México, obedeció a pruebas militares con un sistema láser antidrones y no a una incursión de cárteles mexicanos, según revelaron filtraciones difundidas por medios estadounidenses.

La suspensión, que sorprendió a aerolíneas, autoridades locales y residentes, fue formalizada por la Administración Federal de Aviación (FAA) mediante un aviso emitido la noche del martes.

El documento ordenaba detener todas las operaciones aéreas por “razones especiales de seguridad” dentro de un radio de 16 kilómetros que abarcaba El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en Nuevo México.

Aunque la restricción debía mantenerse hasta el 20 de febrero a las 23:30 hora local, fue levantada este mismo día. La medida entró en vigor a las 23:30 del martes y su duración inicialmente prevista generó inquietud en una zona estratégica por su actividad comercial y su cercanía con México.

Horas antes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, había ofrecido una explicación distinta. Aseguró que el Pentágono y la FAA habían “neutralizado” una “incursión de drones de un cártel” en la zona fronteriza.

Esa versión, sin embargo, quedó en entredicho tras las filtraciones que apuntan a pruebas internas del Departamento de Defensa.

De acuerdo con esos reportes, el Pentágono no notificó a la FAA sobre los ensayos del láser antidrones antes de ejecutarlos. La falta de coordinación habría derivado en el cierre inmediato del espacio aéreo, una decisión inusual en una ciudad con alto tránsito aéreo civil y militar.

La cadena Fox News añadió otro elemento al episodio: a comienzos de la semana, autoridades militares emplearon el láser para derribar lo que creían que era un dron, pero que resultó ser un “globo de fiesta”. Ese incidente habría impulsado nuevas pruebas del sistema, coincidiendo con la restricción aérea.

Reacciones

En el ámbito local, las reacciones fueron inmediatas. El alcalde de El Paso, Renard Johnson, calificó la decisión de “innecesaria” y criticó la ausencia de coordinación con la alcaldía.

“Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Esto nunca debió haber pasado”, declaró. Añadió que “no se puede restringir el espacio aéreo sin coordinar con la alcaldía, es inaceptable”.

El jefe de policía, Pete Pacillas, también cuestionó la narrativa sobre una supuesta incursión criminal. Señaló que la ciudad “no ha sido notificada” de ningún ingreso aéreo por parte de cárteles mexicanos y evitó respaldar esa hipótesis.

“Eso es un rumor que hemos oído, nada más, pero aún no se nos ha dado ninguna determinación oficial sobre por qué fue cerrado, así que no vamos a especular al respecto”, sostuvo.

La congresista Verónica Escobar se sumó a las críticas en ruedas de prensa realizadas esta mañana, en las que las autoridades locales insistieron en la falta de información previa sobre las operaciones cerca de la base de Fort Bliss.

El episodio ocurre en medio de una escalada retórica entre Washington y Ciudad de México. El presidente Donald Trump ha reiterado amenazas de posibles incursiones terrestres contra cárteles de la droga en territorio mexicano, organizaciones que han sido designadas por Estados Unidos como terroristas.

Sigue leyendo: