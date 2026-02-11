La FAA levantó restricciones de vuelos en El Paso, Texas, tras supuesta acción con drones

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó las restricciones temporales de vuelo que afectaron a El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, medida que inicialmente paralizó el tráfico aéreo, pero que fue revocada tras confirmarse que no existe peligro para la aviación comercial.

“Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Defensa tomó medidas para desactivarlos”, dijo un funcionario a ABC News.

La agencia aérea aclaró que el cese de operaciones fue una medida preventiva. En su actualización, la FAA subrayó que la seguridad de los pasajeros está garantizada y que todos los vuelos se reanudarán con normalidad de manera inmediata.

¿Qué señalaba la restricción inicial?

Previo al levantamiento, el aviso prohibía el tránsito en un radio de 10 millas náuticas del Aeropuerto de El Paso, cubriendo desde el suelo hasta los 17,999 pies. Las autoridades locales habían calificado la medida como “espacio aéreo de defensa nacional”.

“La FAA, con poca antelación, emitió una restricción temporal de vuelos que suspende todos los vuelos hacia y desde El Paso y nuestra comunidad vecina, Santa Teresa, Nuevo México. La restricción prohíbe todas las operaciones de aeronaves (incluidas las de aviación comercial, de carga y general) y está vigente desde el 10 de febrero a las 11:30 p.m., (hora de las Montañas Rocosas) hasta el 20 de febrero a las 11:30 p.m. El personal del aeropuerto se ha comunicado con la FAA y estamos a la espera de nuevas directrices”, señalaron las autoridades del aeropuerto a ABC News.

Las restricciones habrían tenido un impacto en el proceso de envíos, pues El Paso tiene una de las mayores instalaciones de carga cerca de la frontera.

