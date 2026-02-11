Cómo proteger tu información en apps de delivery

Las aplicaciones de delivery se han vuelto parte de la rutina diaria en Estados Unidos. Pedir comida, supermercado o medicamentos desde el celular es cómodo, pero también implica compartir datos personales, bancarios y de ubicación. Para muchos usuarios, especialmente latinos, los riesgos pasan desapercibidos hasta que ocurre un cobro extraño o una filtración de información. Proteger los datos es tan importante como elegir qué pedir.

Si haces pedidos a domicilio, también es importante que te fijes en el puntaje del repartidor y de que su cara coincida con la foto que aparece en la aplicación. Crédito: CMYK | Shutterstock

Qué tipo de información recopilan las apps de delivery

Las apps de delivery suelen almacenar más datos de los que muchos imaginan. Además del nombre y número de teléfono, recopilan direcciones, hábitos de consumo, métodos de pago, ubicación en tiempo real e incluso preferencias alimenticias.

Esta información se usa para mejorar el servicio y personalizar ofertas, pero también se convierte en un objetivo atractivo para fraudes, robos de identidad o accesos no autorizados si no se maneja con cuidado. Puedes poner en práctica las siguientes recomendaciones para estar a salvo:

1. Revisa los permisos antes de instalar la app

Uno de los primeros pasos para proteger tu información es revisar los permisos que solicita la aplicación. Muchas apps piden acceso al GPS, contactos, cámara o micrófono, aunque no siempre sea estrictamente necesario para el servicio.

Negar permisos innecesarios reduce la cantidad de datos expuestos. La mayoría de los teléfonos permiten ajustar estos accesos desde la configuración sin afectar el funcionamiento básico de la app.

2. Usa contraseñas seguras y diferentes

Un error común es usar la misma contraseña para varias aplicaciones. Si una cuenta se ve comprometida, otras también pueden quedar expuestas. Crear contraseñas únicas, largas y difíciles de adivinar es una medida básica pero efectiva.

Activar la verificación en dos pasos, cuando esté disponible, añade una capa extra de seguridad que puede impedir accesos no autorizados incluso si alguien obtiene la contraseña.

3. Evita guardar tarjetas si no es necesario

Muchas apps ofrecen guardar la información de pago para agilizar futuros pedidos. Aunque es cómodo, también implica un riesgo adicional. Si el teléfono se pierde o la cuenta es hackeada, el método de pago queda expuesto.

Cuando sea posible, considera usar tarjetas virtuales, servicios de pago intermedio o elimina los datos bancarios después de realizar el pedido, especialmente si no usas la app con frecuencia.

4. Conéctate solo a redes seguras

Hacer pedidos desde redes Wi-Fi públicas, como cafés o aeropuertos, aumenta el riesgo de interceptación de datos. Estas redes suelen ser menos seguras y más vulnerables a ataques.

Usar datos móviles o una red doméstica protegida es una opción más segura para ingresar información personal o realizar pagos dentro de las apps.

5. Mantén la app y el teléfono actualizados

Las actualizaciones no solo traen nuevas funciones, también corrigen fallas de seguridad. Usar versiones antiguas de una app o del sistema operativo puede dejar puertas abiertas a vulnerabilidades conocidas.

Activar las actualizaciones automáticas ayuda a mantener un nivel básico de protección sin depender de revisiones constantes.

6. Revisa tu historial de pedidos y cargos

Monitorear regularmente el historial de pedidos y los cargos en la tarjeta permite detectar movimientos sospechosos a tiempo. Un pedido que no reconoces o un cargo pequeño puede ser la primera señal de un problema mayor.

Ante cualquier anomalía, es recomendable cambiar la contraseña de inmediato y contactar al soporte de la app y a la entidad bancaria.

7. Lee las políticas de privacidad, al menos lo esencial

Aunque suelen ser extensas, revisar los puntos clave de la política de privacidad ayuda a entender cómo se usan y comparten los datos. Algunas apps venden información a terceros o la utilizan con fines publicitarios más amplios.

Saber esto permite decidir si el servicio vale el nivel de exposición de datos que implica.

Es importante que, antes de usar una aplicación de delivery, consideres la reputación de la misma. Crédito: LALAKA | Shutterstock

Proteger la información también es parte del consumo digital

Usar apps de delivery no tiene por qué ser inseguro, pero sí requiere atención. Tomar medidas simples puede reducir significativamente los riesgos y evitar problemas financieros o de privacidad.

En un entorno digital donde los datos tienen valor, proteger la información personal es una forma de cuidado cotidiano. Ser un consumidor informado también implica saber cómo y con quién se comparte la propia información.

