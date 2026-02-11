Congresista demócrata de NJ le pregunta a director de ICE si pensaba que iría al infierno por muertes de civiles a manos de agentes

NUEVA YORK – La representante demócrata de Nueva Jersey, LaMonica McIver, ha provocado posiciones encontradas luego de que le preguntara a Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una audiencia congresional si pensaba que iría al infierno.

Los cuestionamientos de McIver se dieron en medio del testimonio de Lyons ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja en el que él y otros funcionarios de agencias migratorias federales como el comisionado de Servicio Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, contestaron preguntas sobre operativos migratorios bajo la Administración Trump.

“Estamos aquí por respuestas. Estamos aquí para rendición de cuentas. Y estamos aquí porque la gente está muriendo. Déjame repetir eso: gente está muriendo, y a usted parece que no le importa. Así que Sr. Lyons yo he escuchado a mis colegas hacer muchas preguntas una y otra vez y usted no puede contestarlas. Déjeme hacerle algunas preguntas que tal vez pueda contestar”, inició McIver el interrogatorio a McIver.

“Sr. Lyons, ¿usted se considera un hombre religioso?”, preguntó la representante.

“Sí, señora”, contestó Lyons.

“Oh, sí. Ok. ¿Cómo usted cree que le va a ir en el día del juicio final con tanta sangre en sus manos?”, continuó McIver.

“No voy a entretener con esa pregunta”, replicó.

“Oh, ok. Claro que no. ¿Usted cree que va a ir al infierno, Sr. Lyons?”, prosiguió la congresista.

“No voy a contestar esto”, respondió Lyons.

“Por supuesto que no”, afirmó la demócrata.

En ese momento, el republicano de Nueva York, Andrew R. Garbarino, presidente del comité, la interrumpió para pedirle que mantuviera los estándares de decoro y debate. Argumentó que atacar a los testigos de manera personal era inapropiado.

“Yo solo estoy haciendo una pregunta. Ustedes están todo el tiempo hablando de religión en la Biblia. O sea, está bien que yo haga la pregunta, ¿cierto?”, manifestó la legisladora.

Durante la audiencia, Lyons defendió el proceder de los oficiales de su agencia, a pesar de los insistentes reclamos de demócratas sobre falta de entrenamiento y exceso de fuerza.

Lyons, sin embargo, no entró en los méritos de la investigación por las muertes de dos civiles a manos de agentes migratorios en Minneapolis, Minnesota.

“No voy a hablar sobre ninguna investigación en curso”, respondió el director de ICE para evitar entrar de lleno a discutir los casos por las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

Garbarino recalcó sobre la necesidad de que se divulguen al Congreso los detalles sobre los enfrentamientos que llevaron a que ambos estadounidenses murieran baleados por oficiales migratorios.

“Una vez concluida la investigación, ¿se comprometerá a proporcionar los informes y las conclusiones de cada investigación a este comité?”, preguntó Garabino a Lyons.



Lyons se comprometió a brindar una investigación “completa e íntegra”.

El portavoz de ICE dijo que el personal de la agencia continúa “cumpliendo su misión con una determinación inquebrantable” y que “esto es solo el comienzo”.

“El presidente nos encargó realizar deportaciones masivas, y estamos cumpliendo con ese mandato”, declaró Lyons.

James Walkinshaw, demócrata de Virginia, confrontó al funcionario con extractos de cartas de niños que permanecen detenidos en un centro en Dilley, Texas, que ProPublica reseñó este lunes.

“Ningún niño… debería ser utilizado como peón en la enfermiza y retorcida agenda de ‘gran reemplazo’ de Stephen Miller”, planteó Walkinshaw en referencia al vicejefe de Gabinete de Política del presidente Donald Trump.

Al tiempo que le cuestionaba al director de ICE por cuánto tiempo pensaban mantener detenidos a los menores, Walkinshaw hacía referencia al Acuerdo o Pacto de Flores que establece la liberación rápida de menores inmigrantes bajo custodia federal. De acuerdo con el precedente legal, los niños deben ser liberados a padres, familiares u otros tutores adultos en un plazo de tiempo breve o, generalmente, en menos de 20 días.

“No queremos retener a ningún niño”, dijo Lyons. “Queremos retirar esa unidad familiar de forma segura y humana, lo antes posible”, añadió.

El informe señala que unas 3,500 personas, más de la mitad menores, han sido detenidas en el centro para familias migrantes.

El reporte de “The Children of Dilley” expone los casos de niños detenidos y sus testimonios de depresión y otros problemas de salud mental debido a la reclusión.



La audiencia en la Cámara de Representantes se dio a poco para que se cumpla el plazo para que demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo para financiar el DHS.

El financiamiento expirará el 13 de febrero si el Congreso no toma acción y el DHS no podría operar.

Para avalar cualquier legislación, los demócratas han solicitado provisiones legislativas que impliquen cambios en los protocolos y las prácticas de agentes como parte de los operativos y redadas federales.

Otros pedidos de los demócratas es que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez y prohibir o limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual. Sin embargo, su homólogo en el Senado, John Thune, se inclina por una medida provisional para mantener operante a las agencias en vista de los reclamos demócratas.

