Jefes de ICE y CBP evitan aclarar al Congreso muertes ocurridas en redadas en Minneapolis

Los jefes de las dos principales agencias migratorias de Estados Unidos evitaron este martes dar detalles en el Congreso sobre las muertes de dos ciudadanos durante operativos federales en Minneapolis, un silencio que profundizó la confrontación política en torno a la política migratoria del presidente Donald Trump.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, comparecieron ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, donde se negaron a responder preguntas concretas sobre los disparos que causaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti durante redadas migratorias recientes en Minnesota.

Lyons justificó su negativa alegando que se trata de investigaciones abiertas y rechazó disculparse por la rapidez con la que la administración Trump calificó públicamente a las víctimas como “terroristas”.

“No voy a hablar sobre ninguna investigación en curso”, reiteró ante los legisladores, pese a la presión para aclarar las circunstancias de los fallecimientos.

El presidente del comité, el republicano Andrew Garbarino, reclamó mayor transparencia y pidió a Lyons el compromiso de entregar los informes completos una vez concluyan las investigaciones.

El funcionario aceptó esa condición y aseguró que el comité recibirá los resultados finales cuando estén disponibles.

Sin sanciones a conductas indebidas

Durante la audiencia, los responsables de ICE y CBP tampoco ofrecieron información sobre posibles sanciones a agentes involucrados en conductas indebidas durante las redadas en Minnesota, otro punto que fue cuestionado por legisladores demócratas.

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión política, con manifestantes concentrados frente al Capitolio para protestar contra las acciones de ambas agencias.

En el interior, demócratas y republicanos expusieron visiones opuestas sobre la aplicación de la ley migratoria: mientras los primeros denunciaron abusos y falta de controles, los segundos defendieron la dureza de los operativos como una herramienta necesaria para frenar la inmigración ilegal.

El choque tiene consecuencias inmediatas en el Congreso. Los demócratas mantienen su negativa a aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional —del que dependen ICE y CBP— si no se introducen cambios en los protocolos operativos, como exigir órdenes judiciales para ingresar a viviendas o limitar el uso de máscaras por parte de los agentes.

Si no se alcanza un acuerdo antes del sábado, el departamento podría enfrentar un cierre administrativo, lo que afectaría directamente sus operaciones en todo el país.

Con información de EFE.

