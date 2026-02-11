Honduras activa acciones para apoyar a más de 55,000 beneficiarios del TPS tras fallo en corte de EE.UU.

TEGUCIGALPA – El Gobierno de Honduras anunció este martes la activación de “acciones estratégicas” para acompañar y orientar a más de 55,000 hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), tras un reciente revés judicial que reactiva el proceso de cancelación de este beneficio migratorio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras afirmó en un comunicado que las acciones buscan afrontar la “incertidumbre jurídica” derivada del fallo de un tribunal estadounidense.

Entre las acciones anunciadas figuran la coordinación de la red consular hondureña con la academia y organizaciones especializadas para brindar “orientación jurídica confiable”, así como la articulación de un comité interinstitucional que atienda los casos de manera “diferenciada” y promueva la reinserción social, económica y laboral de los retornados, precisó.

Agregó que también evalúa “alternativas legales y de apoyo” tanto para quienes buscan regularizar su situación por otras vías como para quienes enfrenten un eventual escenario de retorno al país centroamericano.

“En este momento, nos encontramos hilvanando las posibles rutas y soluciones para apoyar en esta transición a madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en EE.UU. durante décadas, incluso realizando contribuciones a sus comunidades dentro de este país”, subrayó la Cancillería hondureña.

El Gobierno hondureño reconoció el “impacto humano, familiar y social” que supondría la eventual cancelación del TPS, programa otorgado a Honduras en 1999 tras la devastación causada por el huracán Mitch en octubre de 1998, que ha permitido a miles de ciudadanos residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo estrictos controles de seguridad.

Destacó también que la decisión judicial conocida el lunes “no constituye una resolución definitiva, sino una etapa dentro de un proceso legal que aún podría transitar por nuevas instancias judiciales”, incluyendo la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

Aunque Honduras “no puede definir el estatus migratorio de sus ciudadanos en terceros países”, la Cancillería reiteró su compromiso de “acompañar, orientar y velar por el bienestar y la seguridad de los hondureños en el exterior”.

El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió un dictamen que permite al Gobierno estadounidense avanzar con la cancelación del TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, dejando en suspenso un fallo previo de la jueza federal Trina Thompson, quien a finales de 2025 había declarado ilegal la terminación del programa.

El Gobierno de Honduras indicó que “comprende la incertidumbre que atraviesan” y mantiene “su firme compromiso de acompañarlos, orientarlos y trabajar activamente en la construcción de soluciones que prioricen su bienestar y seguridad”.

La Cancillería hondureña reiteró su compromiso de “velar por el bienestar y seguridad” de sus connacionales, asegurando que su prioridad es “brindar información clara, evitar la desinformación y ordenar el proceso para que las personas evalúen sus opciones” hacia “un futuro con mayor estabilidad”.

