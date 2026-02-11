Mark Zuckerberg comprará una mansión en Florida valorada en $150 millones de dólares

Hace poco se reveló que Mark Zuckerberg estaba planeando su mudanza a Florida y ahora se ha confirmado que está planeando invertir $150 millones de dólares por una mansión en Indian Creek, una isla de Florida que es conocida como el “búnker de los millonarios”.

Se cree que esta inversión está relacionada con los nuevos impuestos que se están evaluando en California para los más ricos. Zuckerberg se uniría a una larga lista de multimillonarios que tienen propiedades en Indian Creek, incluyendo a Jeff Bezos, quien desde hace un par de años es dueño de tres propiedades en la isla.

Según ‘The Wall Street Journal’, el vendedor de la propiedad es una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al fundador de Jersey Mike’s Subs, Peter Cancro, y por ahora están cerrando las conversaciones para cerrar la venta.

La propiedad no está oficialmente en venta en el mercado de bienes raíces, pero sí se ha estado ofreciendo a otros multimillonarios.

Esta propiedad estaría ubicada en un lote de dos acres y, por los momentos, no se han dado detalles sobre en cuáles condiciones se encuentra la casa principal. No se sabe si está lista para ser habitada, o si el CEO de Meta y su esposa querrán desarrollar un proyecto de reforma en el sitio.

Aunque se desarrolla la compra de esta residencia con los impuestos de California, por los momentos no se ha informado si esté buscando deshacerse de algunas de las propiedades en ese estado.

Hay que recordar que Zuckerberg también ha invertido tiempo y miles de dólares en construir una impresionante residencia en Hawái, la cual ha sido muy polémica porque se asegura que está construyendo un búnker.

