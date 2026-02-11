Más muertos por frío en calles y hogares en Nueva York: aumentan críticas al alcalde Mamdani y renuncia Comisionada Social

Nueve muertes por frío extremo fueron sumadas a las cifras oficiales en Nueva York, elevando a 25 las personas fallecidas en dos semanas y aumentando las críticas al recién nombrado alcalde Zohran Mamdani, mientras la Comisionada Social renunció el lunes.

Las nuevas muertes ocurrieron en residencias privadas, sumándose a los 18 neoyorquinos encontrados sin vida a la intemperie desde que comenzó la brutal racha de noches de Código Azul en la ciudad el 24 de enero. Las circunstancias específicas de estas siete muertes no se dieron a conocer de inmediato, aunque la alcaldía confirmó que se determinó que la hipotermia fue la causa de todos esos decesos.

La noticia de las siete muertes adicionales fue reportada inicialmente por The New York Times. Ayer los miembros del Concejo Municipal interpelaron a las autoridades sobre su labor de apoyo a los neoyorquinos sin hogar durante la ola de frío.

“Dieciocho neoyorquinos han perdido la vida desde que la ciudad declaró el Código Azul. Estas muertes no son inevitables… Son el resultado de deficiencias en la atención comunitaria, la capacidad de los albergues y los servicios de salud mental”, declaró la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin.

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales (DSS), Molly Wasow Park, quien había renunciado el lunes, declaró ayer en una audiencia de supervisión del Ayuntamiento que es probable que las muertes por hipotermia de neoyorquinos sin hogar este invierno sean peores que en años típicos.

“Éste será un año fuera de lo normal, lo cual es trágico, y lo siento a diario”, declaró Park durante la audiencia, citada por Daily News. “Así que creo que analizaremos qué podemos hacer de manera diferente. Sin duda”. A pesar del número de muertos, se mostró “orgullosa” de la respuesta de su departamento ante el frío gélido.

“Lo que describí en mi testimonio formal no habría sido posible sin la capacidad creativa para resolver problemas y las habilidades operativas del equipo del DHS (Departamento de Servicios para Personas sin Hogar); eso no significa que estas muertes no sean una tragedia”, añadió.

Park indicó que un puñado de las personas encontradas muertas en la calle no tenían hogar. Se negó a dar una cifra específica, pero indicó que, según las autoridades municipales, entre 10 y 20 personas sin hogar suelen morir de hipotermia en la calle durante un año típico.

Mamdani ya estaba reconsiderando la dirección y el liderazgo del DSS incluso antes de que 18 neoyorquinos murieran en las calles por las inclemencias del tiempo durante un reciente período de frío extremo. Park declaró en una entrevista el lunes que deseaba permanecer en su cargo, pero que “no sentía que fuera a materializarse”, y que había decidido que su renuncia sería “lo mejor para todos”. Aseguró que las últimas semanas habían sido “sumamente difíciles”, destacó The New York Times.

Crisis gélida

La Oficina del Médico Forense (OCME) ya determinó que 15 de las 18 muertes se debieron a hipotermia, y las causas de las otras tres aún no se han determinado. La alcaldía ha indicado que tres de las muertes fueron por sobredosis de drogas.

En comparación en 2023, el último año con datos disponibles, 29 personas murieron por frío extremo en NYC, 52 en 2022 y 34 en 2021, según datos del Departamento de Salud. En 2018, la última vez que la ciudad experimentó una racha de frío tan severa, 21 personas fallecieron por las bajas temperaturas.

Park fue nombrada originalmente Comisionada del DSS por el ex alcalde Eric Adams en abril de 2023, después de que su predecesor, Gary Jenkins, renunciara también por su gestión de la crisis de personas sin hogar en la ciudad agravada por la llegada masiva de inmigrantes, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.

En su gestión Park supervisó tanto la Administración de Recursos Humanos (HRA) como el Departamento de Servicios para personas sin Hogar (DHS). Al momento Mamdani aún no ha anunciado quién la reemplazará. “Agradecemos los años de servicio de la Comisionada Park a la ciudad y el alcalde espera colaborar con ella durante este período de transición”, declaró Dora Pekec, portavoz de Mamdani, en un comunicado. Añadió que el Ayuntamiento nombraría a una nueva comisionada “en las próximas semanas”.

A finales de enero, el ex alcalde Adams acusó a Mamdani por las fallecidos por el frío, que en ese momento sumaban 13 personas. “El 5 de diciembre de 2025 le supliqué al entonces alcalde electo Mamdani que no revirtiera nuestra política que impedía que las personas sin hogar en Nueva York murieran de frío a la intemperie en campamentos improvisados. No me hizo caso (…) @NYCMayor restablezca la política de inmediato. Cada día de retraso pone en riesgo más vidas”, escribió Adams en Twitter/X el jueves 29 de enero. Recordando además su publicación de diciembre, donde dijo: “No hay nada de “progresista” en dejar que la gente se congele en campamentos improvisados. Perjudica a los residentes y deshumaniza a las mismas personas que necesitan ayuda”.

“Un hombre de nuestro distrito perdió la vida a causa del frío extremo. Esta tragedia subraya la urgencia de abordar el problema de la falta de vivienda y la inseguridad habitacional. Cada vida importa, y la inacción cuesta vidas”, también criticó Jessica Ramos, senadora demócrata estatal por Queens, el 28 de enero.

Tras dos semanas de frío intenso, la nieve de la mortal tormenta Fern ha comenzado a derretirse, creando nuevos riesgos para los neoyorquinos peatones y conductores: charcos en las calles, aceras resbalosas, y agua fría y hielo cayendo desde los techos, incluso dentro de estaciones del Metro.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.