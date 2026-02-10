Al comenzar a derretirse la nieve siguen los riesgos en las calles tras 18 muertes por frío en Nueva York

Tras dos semanas de frío intenso, la nieve de la mortal tormenta Fern ha comenzado a derretirse, creando nuevos riesgos para los neoyorquinos peatones y conductores: charcos en las calles, aceras resbalosas, y agua fría y hielo cayendo desde los techos.

“Se insta a los neoyorquinos a no caminar sobre cuerpos de agua congelados. Si alguien cae a través del hielo llame al 911 de inmediato y no intente un rescate sin el equipo adecuado”, pues muchos rescatistas se convierten en víctimas, comentó PIX11 News.

Además, el agua salada del deshielo podría dañar los equipos eléctricos subterráneos, y en raras ocasiones provocar incendios en alcantarillas y otras condiciones peligrosas. Si ve humo, chispas o una alcantarilla abierta, aléjese inmediatamente y llame al 911.

La última nevada en Nueva York, la tormenta Fern del 25 de enero, dejó al menos 18 muertes progresivas en la ciudad, con dos semanas de hielo acumulado en calles y parques debido a la racha de frío extremo. Ahora se espera una subida en la temperatura en los próximos días en la ciudad hasta una media de 35F (2C), luego de dos semanas mayormente gélidas, bajo cero.

“A medida que las temperaturas suben tras días de frío extremo y nieve, persisten graves riesgos de seguridad en toda la ciudad de Nueva York. La nieve y el hielo derretidos pueden caer de edificios y estructuras sin previo aviso. Los propietarios y las obras de construcción deben retirar el hielo y la nieve peligrosos. Reporte las condiciones inseguras al 311. Llame al 911 en caso de emergencia”, recomendó el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

Otras sugerencias del NYCEM incluyen:

-Las calles y aceras mojadas pueden volver a congelarse durante la noche, especialmente en puentes y zonas sombreadas. Es probable que se formen hielo peligroso y nuevos baches. Camine y conduzca con extrema precaución.

-El hielo en lagos, estanques, ríos y zonas de mareas es inestable tras los cambios de temperatura. El hielo de agua salada suele ser más delgado y débil que el de agua dulce. Nunca asuma que el hielo es seguro para caminar o conducir. Evite las zonas heladas cerca de puentes, muelles y aguas en movimiento. Supervise de cerca a los niños en todo momento.

-Si alguien cae a través del hielo llame al 911 inmediatamente. No intente un rescate sin el equipo adecuado. La semana pasada tres jóvenes fueron rescatados milagrosamente en un helicóptero tras caer al agua al romperse el hielo en Jamaica Bay, Queens (NYC), un día después de que un bombero murió de manera parecida en Nueva Jersey.

-En casa revise las rejillas de ventilación y los conductos de humos para ver si están obstruidos. Asegúrese de que los detectores de humo y monóxido de carbono funcionen. Use calzado adecuado en exteriores y esté atento a los vecinos mayores y a quienes puedan necesitar ayuda.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.