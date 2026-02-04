Hielo negro amenaza calles de NYC tras tormentas de nieve y nuevo descenso de temperaturas

Las recientes tormentas invernales dejaron más que paisajes blancos en Nueva York: también crearon las condiciones perfectas para la formación de black ice o hielo negro, un tipo de hielo casi imperceptible que representa uno de los mayores peligros durante el invierno.

De acuerdo a Pix 11, con otro descenso de temperaturas previsto para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), advirtió sobre la presencia de hielo negro en calles, banquetas y estacionamientos. Este fenómeno ocurre cuando el agua derretida vuelve a congelarse rápidamente, formando una capa transparente que se confunde con el pavimento y toma por sorpresa tanto a peatones como a conductores.

¿Por qué el hielo negro es tan peligroso?

A diferencia del hielo visible o la nieve compactada, este no refleja la luz de forma evidente. En muchos casos, solo se nota cuando ya es demasiado tarde. Según expertos en seguridad vial, esta superficie resbaladiza reduce drásticamente la tracción de los neumáticos y aumenta el riesgo de caídas en zonas peatonales.

Las primeras horas de la mañana y el anochecer son los momentos más críticos, ya que las temperaturas bajan con rapidez y la humedad acumulada durante el día se congela sin previo aviso.

La ciudad intensifica operaciones mientras persiste el riesgo

Para enfrentar las secuelas de las tormentas, el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) desplegó máquinas industriales conocidas como snow melters, popularmente llamadas “hot tubs”. Estos equipos recogen grandes montículos de nieve, los filtran para retirar basura y escombros, y luego los derriten con agua caliente antes de drenar el líquido al sistema de alcantarillado.

Las cuadrillas trabajan turnos extendidos, incluso durante la noche, en todos los condados con el objetivo de despejar calles y reducir los puntos donde el agua podría volver a congelarse.

Aunque el estacionamiento alterno continúa suspendido, la ciudad pidió a los residentes que despejen la nieve alrededor de sus vehículos. La medida busca facilitar el acceso de los equipos de limpieza y evitar que el hielo se compacte aún más con el paso de los días.

Servicios afectados y ajustes temporales

El DSNY informó que la recolección de basura y composta se mantiene en su calendario habitual, aunque los horarios pueden variar debido a la prioridad que se ha dado a la remoción de nieve.

El reciclaje, sin embargo, presenta retrasos aproximados de 24 horas. Las autoridades recomiendan dejar los contenedores afuera hasta que el servicio se normalice, recordando que muchas cuadrillas están concentradas en reducir los riesgos asociados al hielo negro.

Recomendaciones clave para evitar accidentes

Ante la amenaza del hielo negro, las autoridades municipales y expertos en seguridad recomiendan:

* Reducir la velocidad al conducir, especialmente en puentes, rampas y calles secundarias.

* Mantener mayor distancia entre vehículos.

* Evitar frenazos bruscos y giros repentinos.

* Usar calzado con buena tracción al caminar.

* Prestar especial atención a zonas sombreadas, donde el hielo suele persistir por más tiempo.

* Aplicar sal o arena en entradas de casas y banquetas para mejorar el agarre.

Los peatones también deben extremar precauciones al cruzar calles, ya que los pasos peatonales suelen acumular agua que luego se congela.

Un invierno que exige cooperación ciudadana

Mientras Nueva York continúa su lucha contra el clima invernal, las autoridades subrayan que la colaboración de los residentes es esencial. Limpiar aceras, retirar nieve alrededor de autos y reportar zonas peligrosas puede marcar una diferencia significativa en la prevención de accidentes.

El regreso del frío intenso no solo complica las labores de limpieza, sino que prolonga la presencia del hielo negro, convirtiendo trayectos cotidianos en posibles escenarios de riesgo.

Con maquinaria especializada, turnos extendidos y llamados constantes a la precaución, la ciudad busca minimizar el impacto del black ice. Sin embargo, el mensaje es claro: durante los próximos días, cada paso y cada kilómetro recorrido deben hacerse con mayor atención.

En una metrópoli donde millones dependen del transporte público, caminan largas distancias o conducen diariamente, el hielo invisible se convierte en un enemigo silencioso. Y mientras el invierno sigue mostrando su fuerza, Nueva York recuerda a sus habitantes que la prevención es la herramienta más poderosa frente al frío extremo.

