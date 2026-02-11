Sí, Nueva York es más segura y el trabajo continúa

Solemos ser cautelosos o escépticos con los datos y las cifras, pero estos pueden influir en nuestra toma de decisiones y, a veces, en nuestras creencias personales.

Los datos también pueden resultar abrumadores cuando carecen de contexto o perspectiva humana. El verdadero valor de los datos no reside en gráficos y tablas atractivas, sino en las historias que nos ayudan a contar.

En 2025, la violencia armada disminuyó significativamente. Los incidentes con disparos que causaron lesiones alcanzaron mínimos históricos tanto en la ciudad de Nueva York como en las comunidades que participan en la iniciativa estatal para la Eliminación de la Violencia Armada (GIVE), supervisada por la agencia estatal que dirijo: la División de Servicios de Justicia Penal.

Los datos preliminares reportados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) muestran que los incidentes con disparos disminuyeron un 24%, las víctimas de disparos un 22% y las muertes por violencia armada un 19% en comparación con 2024. Los 28 departamentos de policía que participan en el programa GIVE también informaron que los tiroteos disminuyeron un 17%, las víctimas un 23% y los homicidios un 23%.

En la División de Servicios de Justicia Penal, estos y otros datos nos ayudan a identificar tendencias, asignar recursos y evaluar si nuestras estrategias de seguridad pública están funcionando. Sin embargo, siempre tengo presente que detrás de esos porcentajes hay personas: 404 personas menos heridas por disparos y 61 personas menos fallecidas en 2025 en comparación con 2024.

Esta reducción en los tiroteos significa menos sillas vacías en las mesas y menos vidas alteradas permanentemente por la violencia. Pero la seguridad no se mide solamente con estadísticas ni se experimenta de manera uniforme. Generamos confianza pública reconociendo esta realidad.

Según los indicadores que utilizamos para medir la delincuencia, nuestro estado es hoy más seguro que hace tan solo tres años. Sin embargo, para muchos neoyorquinos, especialmente en las comunidades que han sufrido generaciones de violencia y trauma, este progreso no siempre se percibe como una realidad. Por eso, nuestro trabajo continúa.

El compromiso de la gobernadora Kathy Hochul con la seguridad pública y sus inversiones sin precedentes demuestran una clara comprensión de que la aplicación de la ley por sí sola no puede crear comunidades seguras. Su plan integral apoya a la policía, los fiscales y los tribunales, y financia organizaciones comunitarias que previenen la violencia, interrumpen los ciclos de violencia, ayudan a los jóvenes a prosperarse y brindan apoyo a las personas para que se reinserten con éxito en la sociedad después de la encarcelación.

Persisten los desafíos. Los robos en comercios y el robo de vehículos disminuyeron el año pasado, pero en muchos lugares estos incidentes se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia, y los homicidios en el ámbito de la pareja persisten, a pesar de la disminución general de los asesinatos. Estamos utilizando estrategias basadas en evidencia y fortaleciendo las alianzas locales para combatir estos delitos, siguiendo el mismo enfoque que nos ayudó a reducir la violencia armada.

Nueva York es hoy más segura porque decidimos actuar de manera reflexiva, colaborativa y basándonos en datos y evidencia. Ahora debemos profundizar nuestro trabajo, centrándonos en los barrios que aún soportan la mayor carga de violencia y garantizando que todos los neoyorquinos puedan sentir la seguridad que, según nuestros datos, ya está a nuestro alcance.

Rossana Rosado es la Comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York.