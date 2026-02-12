10 cadenas populares de restaurantes que cerrarán sucursales en 2026

El panorama de la industria restaurantera en Estados Unidos continúa ajustándose. Varias cadenas conocidas han comenzado a reducir su número de locales debido a menores ventas, reestructuraciones internas y cambios en los hábitos de consumo.

Aunque no todas desaparecerán, sí han confirmado cierres de sucursales durante 2026 como parte de estrategias para mantenerse a flote.

1. Wendy’s

Fundada en 1969 y reconocida por sus hamburguesas cuadradas y el postre Frosty, Wendy’s reportó en noviembre de 2025 ventas cercanas a $3,500 millones, lo que representó una caída de 2.6%.

Ante este escenario, la empresa anunció el cierre de un pequeño porcentaje de sus más de 6,000 restaurantes, enfocándose en aquellos con bajo desempeño.

Ken Cook, director ejecutivo interino, explicó que algunos locales serán renovados, otros cambiarán de operador y algunos más cerrarán definitivamente.

2. Noodles & Company

Especializada en platillos de pasta preparados al momento, esta cadena inició un proceso de recorte en 2025 con el cierre de 33 restaurantes propios y nueve franquicias.

Para 2026 anunció que clausurará entre 30 y 35 sucursales adicionales en Estados Unidos. Joe Christina, director ejecutivo y presidente, aseguró a inversionistas que el objetivo es concentrarse en los mercados con mayor potencial.

Según explicó, los cierres iniciales ayudaron a lograr un incremento de 6.6% en ventas comparables durante el cuarto trimestre de 2025. “Al entrar en 2026 estamos motivados por el progreso y confiados en nuestro plan para impulsar el crecimiento”, declaró.

3. Torchy’s Tacos

Esta cadena con sede en Austin, famosa por sus tacos estilo estadounidense y su eslogan “Damn Good”, también atraviesa ajustes.

En 2025 cerró seis restaurantes y planea cerrar siete más a inicios de 2026, lo que dejaría alrededor de 120 sucursales en 16 estados.

La empresa indicó que la meta es reforzar mercados fuertes y mejorar la experiencia del cliente.

Algunos consumidores en foros han señalado que el servicio ha disminuido con el crecimiento de la marca.

4. Joe’s Crab Shack

La cadena de mariscos con temática playera llegó a tener más de 150 locales en su mejor momento, pero su presencia se ha reducido drásticamente.

En 2026 comenzó con el cierre de su restaurante en Jacksonville Beach, Florida. Datos de la industria indican que en mayo de 2025 sus ventas cayeron 27.5%.

Actualmente solo mantiene 14 ubicaciones activas en su sitio web.

La compañía Landry’s Dining and Hospitality, propietaria de la marca, no ha confirmado cuántos cierres adicionales habrá este año.

5. Peet’s Coffee

Fundada en 1966 en Berkeley, California, esta cadena de cafeterías ha comenzado a cerrar discretamente algunos establecimientos en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Evanston, Illinois.

Aunque no ha detallado cifras oficiales, la empresa señaló en un comunicado que busca adaptarse al mercado actual del café y enfocarse en oportunidades de crecimiento.

6. Denny’s

Con más de 1,650 restaurantes a nivel mundial, esta cadena de estilo diner ha enfrentado reestructuraciones financieras.

En 2025 cerró alrededor de 100 locales y se prevén más cierres durante 2026. A esto se sumó una adquisición por $620 millones por parte de TriArtisan Capital, Yadav Enterprises y Treville Capital, además de la salida de su directora ejecutiva Kelli Valade en febrero.

Clientes han expresado opiniones divididas: algunos lamentan la pérdida de un lugar accesible para desayunos, mientras otros consideran que los precios aumentaron demasiado.

7. Jack in the Box

Con más de 2,200 sucursales y servicio extendido, la cadena lanzó en 2025 su estrategia “Jack on Track”, que contempla cerrar entre 150 y 200 restaurantes y vender la marca Del Taco.

Parte de estos cierres ya ocurrieron entre abril y diciembre de 2025, mientras que el resto se concretará en 2026.

Algunos franquiciatarios mencionaron que la renovación de contratos y adecuaciones obligatorias encarecieron la operación.

8. Smokey Bones

Esta cadena de parrillas y bar se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 a inicios de 2026.

Hasta ahora ha cerrado más de 100 restaurantes y solo mantiene cerca de 20 en operación.

Analistas consideran posible un cierre total o una conversión de locales hacia otra marca del mismo grupo empresarial, Twin Hospitality Group.

9. Houlihan’s Restaurant

Iniciada en 1972, Houlihan’s ha reducido su presencia de aproximadamente 140 restaurantes en su mejor época a solo 22 en febrero de 2026.

Durante este año ya cerró dos sucursales, en Indiana y Georgia.

De acuerdo con reportes de la industria, más del 55% de sus locales cerraron entre 2019 y 2024, en parte debido a múltiples procesos de bancarrota.

10. The Cheesecake Factory

Famosa por su amplio menú y variedad de postres, la cadena comenzó 2026 con cierres silenciosos.

El 24 de enero clausuró tres establecimientos, entre ellos uno en Baltimore, Maryland, y otro en Friendship Heights, Washington D.C., además de un Grand Lux Cafe en Houston, Texas.

Aunque no ha confirmado más cierres, algunos clientes lamentaron la pérdida de espacios tradicionales de reunión.

