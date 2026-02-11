Alertan sobre restaurantes que piden varias propinas para un mismo pedido

La cultura de las propinas en Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la polémica tras la aparición de prácticas que muchos consumidores consideran excesivas o confusas. Usuarios en redes sociales han comenzado a denunciar situaciones en las que se les solicitan múltiples gratificaciones por un mismo pedido, lo que ha generado sospechas de posibles abusos e incluso advertencias sobre esquemas que rozan la estafa.

El caso que detonó la discusión fue el de un cliente que compartió su sorpresa al ordenar pizza para llevar y encontrar dos solicitudes de propina distintas: una destinada al repartidor y otra para quienes prepararon la comida.

El usuario escribió en la red social X: “Bro, solo quería cenar, no iniciar una ronda de financiamiento impulsada por la culpa para toda la cadena de suministro”.

La publicación se volvió viral y desató una ola de reacciones similares.

En foros como Reddit, otros consumidores expresaron molestia. Un usuario comentó: “Esto está en un nivel completamente nuevo que nunca había visto y no sé por qué, pero me enfureció de inmediato”.

Otro añadió: “Esto se salió de control”, mientras un tercero sugirió: “Cancela y nunca vuelvas a pedir ahí”.

La preocupación principal gira en torno a que, si un cliente decide dejar la propina normal del 20% tanto al repartidor como al personal de cocina, el monto total podría escalar hasta un 40% adicional sobre el precio del pedido.

Algunos consumidores señalan que esta presión ha modificado sus hábitos de consumo.

Un usuario relató: “Esto es exactamente por lo que ahora preparo más comida en casa. Antes pedía al menos dos veces por semana, ahora es una vez al mes”.

Analistas del sector consideran que esta tendencia podría estar influyendo en la reducción de ventas en restaurantes y cadenas de comida rápida, en un contexto donde varios negocios han anunciado cierres de sucursales.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran Bahama Breeze, marca hermana de Olive Garden, así como Noodles & Company y Pizza Hut, que han reducido operaciones en distintas regiones.

Este fenómeno ha sido bautizado por consumidores como ‘tipflation’, término que describe la creciente expectativa de dejar propina en cada vez más situaciones.

Otra controversia reciente surgió cuando clientes detectaron que en ciertos establecimientos se sugiere calcular la gratificación después de impuestos.

Un comensal relató en Reddit que, tras pagar una cuenta de $80 en un restaurante Texas Roadhouse, la pantalla de pago le ofreció opciones de 15%, 18%, 20% y 25%, pero el detalle indicaba que el cálculo se hacía sobre el total con impuestos incluidos y antes de descuentos, algo que muchos consideran contrario a la costumbre tradicional.

Casos similares han sido reportados en otras ciudades.

En Las Vegas, un restaurante italiano fue criticado por incluir automáticamente una propina en el recibo y después solicitar otra adicional.

Incluso en pedidos para recoger comida, algunos usuarios reportan pantallas de pago sin opción visible para dejar $0 de propina, ofreciendo únicamente porcentajes como 15%, 20% o hasta 35%.

Este tipo de mensajes, como “No olvides dejar propina” ha sido señalado como una forma de presión indirecta.

Un estudio realizado el año pasado reveló que tres de cada cuatro estadounidenses consideran que la cultura de las propinas ha llegado demasiado lejos, mientras que dos de cada tres admiten haber dejado dinero adicional por sentirse obligados ante las pantallas de pago.

La combinación de múltiples solicitudes de gratificación, cálculos poco claros y presión digital ha encendido alertas entre consumidores que temen terminar pagando mucho más de lo previsto por una comida que originalmente parecía accesible.

