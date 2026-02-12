Dodgers extienden a Max Muncy y traen de regreso a Kiké Hernández

Los Angeles Dodgers hicieron varios movimientos este jueves con la extensión de Max Muncy y el contrato por un año del boricua Kiké Hernández.

Muncy renovó con los Dodgers hasta la temporada 2027 y sumaron $10 millones de dólares garantizados.

Los Dodgers ejercieron la opción de Muncy de $10 millones para este año poco después del final de la postemporada, como parte de un acuerdo que le pagará $34 millones para la temporada 2024-26.

El tercera base está programado para ganar $7 millones en 2027, con una opción del equipo de $10 millones para 2028 o una rescisión de $3 millones.

Dodgers, UTIL Kiké Hernández agree to a deal, per Hernández's Instagram. pic.twitter.com/XVMDGYnXKS — MLB (@MLB) February 12, 2026

Muncy bateó .243 con 76 hits, 19 jonrones, 67 carreras impulsadas y 48 carreras anotadas en 100 juegos en 2025. Además fue clave para el equipo en postemporada y sumó su tercer anillo de Serie Mundial con la franquicia.

De por vida con los Dodgers, Max Muncy tiene un promedio de bateo de .232 con 713 hits, 209 jonrones, 587 carreras impulsadas y 566 carreras anotadas en 924 juegos.

Kiké Hernández seguirá un año más con los Dodgers

El jardinero boricua de Los Angeles Dodgers seguirá un año más con el equipo, según anunció en su cuenta de Instagram este jueves.

“¡¿Qué más esperabas?! ¡Tres seguidos suena genial! Estamos de regreso”, expresó el puertorriqueño junto a una imagen de la celebración del segundo anillo consecutivo.

Kiké Hernández no llegará hasta mitad de temporada luego de someterse a una cirugía en su codo durante la temporada muerta.

El boricua se perderá el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Puerto Rico debido a su lesión.

Hernández bateó .236 con 574 hits, 95 jonrones, 320 carreras impulsadas y 332 carreras anotadas en 920 juegos para los Dodgers en su carrera.

El utility puertorriqueño también suma tres anillos de Serie Mundial con la franquicia de Los Ángeles.

En otro de los movimientos de los Dodgers, el equipo cambió al relevista zurdo Anthony Banda a los Twins de Minnesota por dinero del pool internacional. Banda había sido puesto en asignación esta semana.

