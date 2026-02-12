Mexicano José Urquidy pacta con los Piratas de Pittsburgh por un año

José Urquidy está listo para volver a las Grandes Ligas tras pactar un contrato de una temporada y $1.5 millones de dólares con los Piratas de Pittsburgh.

Ambas partes acordaron los términos del convenio la semana pasada, sujeto a que el mexicano superara con éxito el examen físico.

Urquidy lanzó poco en 2025 tras recuperarse de una cirugía Tommy John. El mexicano solo lanzó 2.1 innings con los Tigres de Detroit y recibió dos carreras limpias.

Urquidy, lanzador derecho de 30 años, aporta variantes al cuerpo de pitcheo de los Piratas, encabezado por el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes, y le da flexibilidad al roster del equipo porque puede ser enviado a las ligas menores.

José Urquidy a demostrar que puede dar el nivel de 2022

Urquidy no ha tenido suerte en los últimos años, pero el mexicano recibe la oportunidad en la Liga Nacional de poder lograr el rendimiento que tuvo en las temporadas de 2021 y 2022.

El mexicano tuvo récord de 13-8 con efectividad de 3.94 y 134 ponches en 29 apariciones en 2022. Ese año ganó su primer anillo de Serie Mundial con los Astros de Houston.

En 2021, Urquidy también tuvo una buena temporada con récord de 8-3 con una efectividad de 3.62 y 90 ponches en 20 apariciones.

Veterano de seis años en las Grandes Ligas, Urquidy tiene marca de 27-16 con una efectividad de 4,00 en 70 aperturas y 11 apariciones como relevista con los Astros (2019-23) y los Tigers.

Estuvo en la lista de lesionados por una distensión en el antebrazo en 2024 antes de someterse a la cirugía.

Urquidy tiene una efectividad de 4.08 en 15 apariciones de postemporada, incluidas ocho aperturas.

