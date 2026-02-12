Clima de hoy en Nueva York para este jueves 12 de febrero

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:54 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:27 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 27 y los 37 grados Fahrenheit (-3 y 3 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.