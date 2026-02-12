Cuándo deberías congelar tus números de Seguro Social

En un entorno donde las filtraciones de datos son cada vez más frecuentes y los fraudes digitales se vuelven más sofisticados, proteger el número de Seguro Social dejó de ser una recomendación opcional para convertirse en una medida preventiva clave para millones de personas en Estados Unidos.

Aunque muchas personas creen que basta con no compartir su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés), expertos advierten que hoy eso ya no es suficiente.

En 2026, este número funciona prácticamente como una llave maestra para trámites financieros, laborales y gubernamentales.

Por eso, diversas herramientas oficiales permiten bloquear su uso en ámbitos específicos, lo que en la práctica funciona como una especie de ‘congelamiento’ parcial de la identidad.

A diferencia del historial crediticio, el SSN no puede congelarse con un solo botón.

Sin embargo, existen dos mecanismos gubernamentales que logran un efecto similar: el bloqueo laboral a través del sistema E-Verify y el bloqueo de acceso electrónico de la Administración del Seguro Social (SSA).

El primer método es el llamado Self Lock de E-Verify, diseñado para evitar que otra persona utilice el número de Seguro Social para conseguir empleo o pasar verificaciones de antecedentes laborales.

Esta función se activa mediante la creación de una cuenta en myE-Verify y requiere responder tres preguntas de seguridad.

Una vez habilitado, cualquier empleador que consulte el SSN recibirá una alerta de “no coincidencia”, lo que detiene automáticamente el proceso de contratación fraudulenta.

Este bloqueo dura un año y envía un aviso 30 días antes de su vencimiento para renovarlo.

También debe desactivarse temporalmente si la persona va a iniciar un nuevo empleo en una empresa que utilice ese sistema.

La relevancia de esta medida radica en que, si un estafador trabaja usando el SSN de otra persona, los ingresos podrían reportarse al Servicio de Impuestos Internos (IRS), generando discrepancias fiscales que podrían derivar en auditorías o cobros indebidos.

El segundo mecanismo es el Electronic Access Block de la SSA, que impide cualquier acceso digital o telefónico automatizado al registro del Seguro Social.

Esta opción se solicita llamando al 1-800-772-1213 o acudiendo personalmente a una oficina local.

Su principal característica es que bloquea incluso al propio titular, quien deberá presentar identificación física o hablar con un agente en vivo para consultar o modificar datos.

Esta medida es recomendable cuando se sospecha que el número pudo haber sido expuesto en una filtración masiva de datos o intento de hackeo.

El debate suele confundirse con el congelamiento de crédito, pero ambos conceptos protegen áreas distintas.

El bloqueo del SSN evita fraudes laborales y accesos a registros gubernamentales, mientras que el credit freeze impide que se abran nuevas tarjetas o préstamos a nombre del titular.

Este último se tramita directamente con Equifax, Experian y TransUnion, y es gratuito por ley federal.

La necesidad de estas medidas se vuelve más evidente al considerar que, según un estudio de la Universidad de Maryland, ocurre un ciberataque cada 39 segundos, lo que equivale a un promedio de 2,244 ataques diarios.

Con el auge de la inteligencia artificial, técnicas como clonación de voz y videos falsificados incrementan los riesgos de suplantación de identidad.

Especialistas recomiendan una lista básica de seguridad que incluye crear una cuenta mySocialSecurity mediante Login.gov o ID.me antes de activar bloqueos, solicitar un PIN de protección de identidad al IRS para evitar declaraciones fiscales falsas, y guardar contraseñas y códigos en gestores seguros.

También aconsejan programar recordatorios para renovar bloqueos y desbloquear temporalmente el SSN o el crédito entre 48 y 72 horas antes de solicitar empleo o hipotecas.

La protección del número de Seguro Social no es un trámite único, sino un mantenimiento constante.

Activar estos candados digitales puede tomar una tarde entre llamadas y formularios, pero ofrece una barrera sólida contra el robo de identidad, devoluciones de impuestos fraudulentas y daños en la reputación crediticia.

En una era donde la identidad se ha convertido en una moneda valiosa, mantener el SSN bloqueado significa conservar el control sobre el propio historial financiero y laboral.

