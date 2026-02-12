Qué ingreso debes tener para ser considerado de clase baja, media o alta

Saber en qué nivel de ingresos se ubica un hogar no siempre responde a una cuestión de competencia, sino a una duda cotidiana: si el dinero que entra alcanza para vivir con estabilidad y proyectar el futuro.

Un análisis reciente elaborado por Motley Fool Money con base en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos divide a los hogares en cinco grupos iguales de ingresos, conocidos como quintiles.

A partir de esa segmentación se construyen las etiquetas más comunes de clase baja, clase media y clase alta.

De acuerdo con ese estudio, el ingreso promedio de un hogar estadounidense ronda los $83,700 anuales, cifra que coloca a la familia típica prácticamente en el centro de la distribución nacional.

La clasificación aproximada de ingresos anuales por hogar queda de la siguiente manera:

–Clase alta (20% superior): $153,001 o más

–Clase media alta: entre $94,000 y $153,000

–Clase media: entre $58,021 y $94,000

–Clase media baja: entre $30,001 y $58,020

–Clase baja (20% inferior): $30,000 o menos

Sin embargo, estas cifras no muestran toda la realidad.

Dentro del grupo más alto, por ejemplo, el 5% con mayores percepciones económicas supera aproximadamente los $295,000 al año.

A partir de ese punto, las diferencias de ingreso dejan de crecer de forma gradual y comienzan a ampliarse con mayor rapidez.

Otro factor que altera la percepción es la ubicación geográfica.

Un ingreso de $94,000 puede sentirse limitado en ciudades con alto costo de vida como San Francisco o Nueva York, mientras que en localidades pequeñas o zonas rurales podría representar comodidad financiera.

El mismo salario, en distintos entornos, genera sensaciones completamente opuestas.

Especialistas en finanzas personales subrayan que el nivel de ingreso no define por sí solo la salud económica de una familia.

Existen hogares con altos sueldos que viven con presión constante por gastos elevados, y otros con ingresos moderados que mantienen tranquilidad gracias a hábitos ordenados.

Entre los indicadores que suelen tener mayor peso se encuentran el ahorro constante, la inversión a largo plazo en cuentas como 401(k) o IRA, la existencia de un fondo de emergencia y la capacidad de cubrir gastos sin renunciar totalmente al disfrute personal.

Los expertos coinciden en que las comparaciones de ingresos son útiles como referencia estadística, pero no determinan el bienestar real.

La constancia en el ahorro, la planeación de inversiones y el control de gastos suelen pesar más que la etiqueta de clase económica asignada por una tabla.

Sigue leyendo:

– Cuánto gasta el jubilado promedio en casa, comida y demás

– Lo que nadie te explica sobre el Seguro Social y cómo eso puede cambiar tu cheque mensual

– Cambios fiscales en 2026 generan confusión entre contribuyentes en EE.UU., revela estudio