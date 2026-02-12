¿Te pueden quitar el reembolso por deudas? Lo que el IRS sí puede descontar y lo que no

En plena temporada de impuestos, miles de contribuyentes ya esperan su devolución para utilizar ese dinero para pagar deudas, cubrir gastos extraordinarios o reforzar el ahorro. Pero una preocupación frecuente entre los estadounidenses es: ¿pueden quitarme el reembolso si tengo deudas pendientes?

La respuesta es sí, en ciertos casos específicos.

El gobierno federal puede retener parte o la totalidad de tu devolución como parte del Treasury Offset Program (TOP), administrado por el Departamento del Tesoro. Este programa permite al gobierno utilizar tu reembolso directamente a ciertas obligaciones antes de que el dinero se deposite en tu cuenta bancaria.

Sin embargo, no todas las deudas califican para este proceso.

💰 Deudas por las que SÍ pueden quitarte el reembolso

Tu reembolso puede ser reducido o eliminado si tienes:

Deudas federales pendientes , como préstamos estudiantiles en incumplimiento

, como préstamos estudiantiles en incumplimiento Manutención infantil (child support) atrasada

Deudas estatales de impuestos

Beneficios por desempleo cobrados en exceso y no devueltos

y no devueltos Otras obligaciones federales oficialmente registradas

En estos casos, el Tesoro puede aplicar automáticamente tu reembolso para abonar al saldo pendiente.

👉 Importante: En estos casos, no necesitas dar autorización adicional. Si la deuda está registrada en el sistema federal, el descuento puede ejecutarse automáticamente.

❌ Deudas por las que NO pueden quitarte el reembolso

El IRS no puede retener tu devolución por:

Deudas de tarjetas de crédito

Préstamos personales

Deudas médicas

Pagos atrasados de renta

Facturas de servicios públicos

Préstamos informales

Es decir, acreedores privados no pueden acceder a tu reembolso federal a través del IRS.

Esto significa que bancos y otras compañías de tarjetas no tienen acceso directo a tu devolución mediante el sistema federal.

📩 ¿Te avisan antes de quitarte el dinero?

Sí. Si tu reembolso será retenido, debes recibir una notificación oficial por correo donde se explica:

El monto original de tu reembolso

La cantidad aplicada a la deuda

La agencia que recibió el dinero

Cómo disputar el cargo si consideras que se aplicó de manera incorrecta

Si no estás de acuerdo con este proceso, debes comunicarte directamente con la agencia que reportó la deuda, no con el IRS, ya que el Servicio de Impuestos solo ejecuta la compensación a solicitud de estas agencias.

🧾 ¿Qué pasa si presentaste declaración conjunta?

Si declaraste en conjunto y la deuda pertenece únicamente a tu cónyuge, puedes solicitar alivio mediante el formulario de ‘Injured Spouse Allocation’.

Este proceso permite que la parte del reembolso correspondiente al cónyuge sin deuda sea devuelta. Sin embargo, el trámite puede retrasar la entrega del dinero varias semanas adicionales.

⏳ ¿Puede afectar el tiempo de entrega?

Sí. Si tu devolución está sujeta a revisión o compensación, el procesamiento puede tardar más de lo habitual.

Por eso los expertos recomiendan:

No comprometer el reembolso antes de recibirlo

Revisar si tienes deudas federales pendientes

Considerar un plan de pago previo si sabes que existe una obligación activa que pueda afectar tu reembolso

Contar con ese dinero antes de que llegue puede generar problemas si finalmente recibes un monto menor o el pago se retrasa.

🔎 Cómo verificar si tienes deudas federales

Antes de presentar tu declaración, puedes:

Revisar tu cuenta en línea del IRS

Contactar al Departamento del Tesoro para consultar el estado de deudas

Verificar con la agencia estatal correspondiente si crees que tienes una deuda local

Consultar el estado de tus préstamos estudiantiles si están en incumplimiento

Anticiparte puede ayudar a crear un mejor presupuesto.

🧮 ¿También pueden descontar créditos como el EITC o Child Tax Credit?

Sí. Si calificas para el Earned Income Tax Credit (EITC) o el Child Tax Credit, esos montos también pueden ser retenidos si existe una deuda elegible bajo el programa federal.

Es importante saber que aun cuando el dinero proviene de un crédito fiscal no lo protege de ser utilizado automáticamente para cubrir deudas federales.

❓ FAQ

¿Me pueden quitar todo el reembolso?

Sí, si la deuda es igual o mayor al monto total de tu devolución.

¿Las tarjetas de crédito pueden quedarse con mi reembolso?

No. Acreedores privados no pueden interceptarlo a través del IRS.

¿Qué hago si creo que el descuento de mi reembolso fue retenido por error?

Debes contactar a la agencia que recibió el pago, no al IRS directamente.

¿Me afecta si estoy en plan de pago?

Depende del tipo de deuda. Algunos acuerdos pueden evitar compensaciones, pero no siempre.

Conclusión

Tu reembolso de impuestos puede ser retenido si tienes ciertas deudas federales o estatales registradas oficialmente, pero no cualquier obligación aplica.

Antes de contar con ese dinero para pagar renta, tarjetas o hacer compras importantes, conviene verificar tu situación y evitar sorpresas durante la temporada fiscal. En 2026, con la economía mostrando señales mixtas, anticiparse y planear puede marcar la diferencia en tus finanzas personales.

