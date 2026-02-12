De Sudamérica a tu puerta: el largo viaje de las flores que en EE.UU. se regalan por San Valentín

Cada 14 de febrero, millones de estadounidenses intercambian rosas, claveles y crisantemos como símbolo de amor. Sin embargo, detrás de cada ramo existe una compleja cadena logística internacional que comienza a miles de millas de distancia, en campos florales de Colombia y Ecuador, y termina en florerías locales y servicios de entrega a domicilio en todo Estados Unidos.

De acuerdo con información de CNN, la gran mayoría de las flores frescas que se venden en el país durante San Valentín son importadas desde esos 2 países sudamericanos. Las rosas encabezan la lista de especies más populares, seguidas por crisantemos y claveles, y febrero representa uno de los picos más altos del año para la industria.

Una operación aérea a gran escala

Para el Día de San Valentín de 2026, Avianca Cargo transportó más de 19,000 toneladas de flores desde Colombia y Ecuador hacia EE.UU., lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior, según confirmó Diogo Elias, director ejecutivo de la aerolínea.

“San Valentín requiere un aumento operativo masivo en todo el sistema de carga aérea”, explicó Elias a CNN.

Para responder a la demanda, Avianca prácticamente duplicó su capacidad habitual durante la temporada, sumando cerca de 300 vuelos adicionales. Otras aerolíneas de carga implementaron estrategias similares, convirtiendo las semanas previas al 14 de febrero en una auténtica carrera contrarreloj para entregar flores frescas a tiempo.

Según la compañía, alrededor del 30% de todas las flores que Colombia exporta anualmente a EE.UU. se envían específicamente para San Valentín y el Día de las Madres, 2 fechas clave que sostienen gran parte del negocio floral internacional.

Miami, el principal punto de entrada

Aunque los ramos terminan en ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, la mayoría toca suelo estadounidense en un mismo lugar: el Aeropuerto Internacional de Miami.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que el 88% de todas las flores cortadas importadas al país pasan por Miami. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el cruce fronterizo terrestre cerca de San Diego manejan casi todo el volumen restante.

Este año, CBP estima que inspeccionará más de 1,300 millones de tallos, superando el récord del año pasado.

Seguramente, las flores que ves en las florerías de EE.UU. vienen de muy, muy lejos. (Foto: Seth Perlman/AP)

“Cada flor inspeccionada es una muestra de nuestro compromiso para evitar la entrada de plagas y enfermedades que puedan afectar la agricultura estadounidense”, afirmó Suzette Kelly, directora ejecutiva interina de Programas Agrícolas y Enlace Comercial de CBP, en un comunicado citado por CNN.

Hasta ahora, los inspectores han interceptado más de 600 plagas y enfermedades vegetales, una cifra que ilustra la magnitud del desafío sanitario detrás de este comercio global.

De los aviones a los camiones refrigerados

Una vez que las flores pasan los controles aduanales, el tiempo es crítico. Los cargamentos se transfieren rápidamente a camiones refrigerados o a vuelos de conexión que las llevan a centros de distribución en todo el país.

Desde ahí, mayoristas y distribuidores locales se encargan de abastecer florerías, supermercados y plataformas de entrega, manteniendo una estricta cadena de frío para preservar la calidad y frescura del producto.

Para los exportadores, estas semanas representan uno de los periodos más rentables del año.

“La temporada de San Valentín es uno de los momentos de mayor valor para la industria floral”, señaló Elias. “Aunque los precios varían según la especie y el mercado, el comercio entre Colombia, Ecuador y EE.UU. representa cientos de millones de dólares”.

Gasto récord y presión sobre los precios

La National Retail Federation estima que los consumidores estadounidenses gastarán alrededor de $3,100 millones de dólares en flores este San Valentín, y prevé que 2026 establezca nuevos récords de consumo.

Sin embargo, este año se suma un factor que podría influir en los precios finales: la amenaza de nuevos aranceles impulsados por la administración Trump. Las tarifas propuestas comenzarían en un 10% para productos provenientes de Colombia y Ecuador, lo que podría traducirse en ramos más caros para los compradores.

Aunque aún no está claro cómo se reflejarán estos posibles impuestos en los mostradores, expertos del sector advierten que cualquier aumento en los costos logísticos suele trasladarse al consumidor.

Un gesto romántico que cruza fronteras

A pesar de los retos, desde inspecciones fitosanitarias hasta tensiones comerciales, la maquinaria floral sigue funcionando a toda marcha cada febrero.

Desde los campos andinos hasta las bodegas aéreas, y de ahí a carreteras y florerías locales, cada rosa pasa por una cadena logística perfectamente sincronizada para llegar justo a tiempo.

Y aunque muchos consumidores no lo saben al recibir su ramo, lo cierto es que esas flores recorrieron miles de millas y cruzaron fronteras para formar parte de una de las tradiciones más universales del año.

Porque, independientemente del precio o la distancia, este 14 de febrero las flores volverán a entregarse con amor.

