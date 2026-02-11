Luke Weaver llegó a los entrenamientos con New York Mets luciendo bolso de New York Yankees

El inicio del ‘Spring Training’ ha regalado una imagen curiosa. El nuevo lanzador de New York Mets, Luke Weaver, llegó a Queens luciendo un bolso de New York Yankees.

El detalle no ha pasado desapercibido y se ha vuelto tendencia y tema de conversación entre los fans en redes sociales. Un video compartido por SNY Mets desató un alud de reacciones.

En la grabación se ve a Weaver llegar Port St. Lucie con una gorra de color marrón, un suéter color verde y sosteniendo un bolso de color negro con el logo de los Yankees en blanco.

Luke Weaver arrives in Port St. Lucie pic.twitter.com/DAs7VHuoRD — SNY Mets (@SNY_Mets) February 9, 2026

Weaver llega a los Mets proveniente del acérrimo rival, New York Yankees tras firmar en diciembre un contrato de $22 millones de dólares. Su estadía con la franquicia del Bronx le ayudó a revivir el estancamiento que había sufrido su carrera.

“Estoy profundamente arraigado en esa organización estos últimos dos años, simplemente han resucitado mi carrera, ganando impulso y pudiendo jugar en una plataforma de gran prestigio”, declaró el lanzador.

Weaver viene a reforzar un bullpen de los Mets debilitado tras la salida de Edwin Díaz. En la temporada pasada registró una ERA de 3.62, con 72 ponches y ocho salvamentos.

New York Mets será el octavo equipo en la carrera del relevista. El derecho se formó en Florida State University, donde fue First Team All‑ACC (2014) y Third Team Collegiate Baseball All‑American.

Ganó el Rawlings Gold Glove Award (2014) como pitcher universitario. En 2014, fue seleccionado en la primera ronda del Draft en el puesto 27 por St. Louis Cardinals.

Weaver debutó en MLB en 2016. El año siguiente fue su mejor temporada. En 2018 tuvo más aperturas, pero con resultados irregulares. En 2019 llegó a Arizona Diamondbacks y regaló su mejor desempeño en 12 aperturas.

Sin embargo, se vio afectado por las lesiones y una baja de rendimiento que lo llevaron a firmar tras iniciar la campaña con Kansas City. Ahí lanzó 12 juegos y una apertura.

En 2023 llegó a Cincinnati Reds y tuvo más de lo mismo: aperturas regulares pero con problemas de efectividad. A mitad de temporada fue cambiado a Seattle Mariners, donde se desempeñó como relevista y abridor. Solo disputó 14 juegos.

Ese mismo año llegó a New York Yankees y su carrera despegó. Se mantuvo con el club en 2024 y 2025, alternando entre bullpen y aperturas. En 2025 registró 8 salvados, ERA 3.62 y WHIP 1.02 en 64.2 innings, su mejor campaña reciente.



