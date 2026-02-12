Mayoría de enfermeras levanta huelga en Nueva York; otro grupo sigue en paro

Más de 10,000 enfermeras que han estado en huelga durante un mes volverán a sus labores en dos importantes sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York -Montefiore y Mount Sinai- tras votar a favor de un mejor contrato.

Sin embargo, más de 4,200 huelguistas del hospital NewYork-Presbyterian/Columbia siguen en paro esperando.

Ayer, el sindicato Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) anunció que los miembros del Centro Médico Montefiore y del Hospital Mount Sinai habían ratificado el acuerdo provisional, que incluye aumentos salariales y modestas mejoras en la dotación de enfermeras.

Sin embargo, las enfermeras del hospital NewYork-Presbyterian/Columbia votaron en contra de la propuesta y afirmaron estar preparadas para continuar con la huelga. El paro comenzó el 12 de enero y ha involucrado a casi 15,000 miembros de NYSNA.

Beth Loudin, enfermera neonatal y líder sindical del NewYork-Presbyterian/Columbia, afirmó que el acuerdo propuesto no incluía suficientes protecciones contra los despidos ni asignaría suficientes enfermeras nuevas a unidades con escasez de personal. “Esas son las dos cosas que necesitábamos”, dijo Loudin, quien preside el comité de negociación de ese hospital que se reúne en el Centro de Convenciones Javits de Manhattan.

NYSNA esperaba evitar resultados dispares que obligaran a algunas enfermeras a regresar al trabajo mientras otras permanecían en paro. En los últimos días ha surgido una división entre los representantes del sindicato estatal y las enfermeras líderes del NewYork-Presbyterian.

El sindicato informó que las enfermeras del Sistema de Salud Mount Sinai y del Montefiore votaron a favor del acuerdo “por una abrumadora mayoría”. De las enfermeras que votaron en los cuatro hospitales de esos dos sistemas de salud, más del 86% se mostró a favor del acuerdo, según el sindicato.

Cuando las enfermeras se declararon en huelga por última vez, a principios de 2023, los hospitales accedieron rápidamente a las demandas de los trabajadores sanitarios, que se centraban en la dotación de personal. Esa huelga duró tres días.

La dinámica fue diferente esta vez. Los sistemas hospitalarios gastaron decenas de millones de dólares antes de la huelga, contratando a miles de enfermeras itinerantes que cobraban unos $9,000 dólares semanales, destacó The New York Times.

“Las enfermeras en el piquete soportaron un frío intenso, pero mantuvieron una presencia numerosa y animada. Tomadas de la mano, han formado una cadena que se extiende por varias manzanas. Han corrido de un hospital a otro. Y antiguos pacientes y sus familiares han tomado el micrófono y elogiado la habilidad, la experiencia y la dedicación que presenciaron en las enfermeras durante sus estancias hospitalarias. Muchas de las enfermeras perdieron su seguro médico durante la huelga”.

El sindicato afirmó que las enfermeras del NewYork-Presbyterian/Columbia merecían la oportunidad de votar sobre el mismo acuerdo que las demás enfermeras en huelga. “Creemos que todas las enfermeras en huelga merecen conocer los detalles de sus acuerdos provisionales y tener la oportunidad de votar sobre la ratificación de un nuevo contrato”, dijo Nancy Hagans, presidenta de la NYSNA.

Tras el rechazo del acuerdo por parte del personal de enfermería del NewYork-Presbyterian/Columbia, una portavoz del hospital invitó al sindicato a reconsiderarlo. “Por ahora, seguimos dispuestos a respetar esta propuesta de reconsideración”, declaró la portavoz, Angela Karafazli. También indicó que el hospital daría la bienvenida al personal de enfermería que estuviera listo para regresar al trabajo.

“Aún se están determinando los próximos pasos”, añadió Karafazli. “Paralelamente, invitamos a nuestro personal de enfermería a regresar al trabajo si así lo desean”. La propuesta, que abarca tres años, contempla aumentos salariales de 4% anual. En el Hospital Presbiteriano de Nueva York esto elevaría el salario inicial de un enfermera con poca experiencia de $122,252 a $137,557 dólares para finales de 2028.

Muchas enfermeras ganan mucho más, una vez que se consideran la antigüedad y otras diferencias salariales. En los tres sistemas hospitalarios afectados por la huelga las enfermeras ganan en promedio entre $150,000 y $160,000 dólares, monto que se incrementa al incluir varias categorías de enfermeras, por ejemplo quienes tienen mayor capacitación y responsabilidades que los enfermeros titulados. Los aumentos salariales acercarían el salario promedio a $175,000 para finales de 2028.