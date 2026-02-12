Atleta Rich Ruohonen critica a ICE desde los Juegos Olímpicos de Invierno

Cada vez son más los atletas que alzan su voz en contra del clima antimigrante que vive Estados Unidos. Uno de los últimos fue el curler Rich Ruohonen, quien aprovechó la ventana de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 para criticar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.

El pasado martes, Ruohonen habló en rueda de prensa y reflexionó sobre lo ocurrido en Minneapolis el pasado mes de enero cuando dos civiles murieron por disparos de agentes federales de ICE.

Además, de atleta, Ruohonen es abogado y ha vivido casi toda su vida en Minnesota. “Lo que está pasando en Minnesota está mal; no hay matices de gris”, afirmó.

En su intervención qué ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas, Rich destacó su orgullo por representar a Estados Unidos, pero puntualizó que no destacó podía dejar de mencionar lo que ocurre en Minneapolis.

“Me gustaría decir que estoy orgulloso de estar aquí representando al equipo de EE. UU. y a nuestro país(…) pero seríamos negligentes si no mencionáramos lo que está pasando en Minnesota y lo difícil que ha sido para todos. Esto está ocurriendo justo donde vivimos”, dijo.

NEW: American curler Rich Ruohonen criticizes ICE at the Winter Olympics, says it has been a really “tough” time for people in Minnesota.



“We'd be remiss if we didn't at least mention what's going on in Minnesota…”



“I am a lawyer, as you know, and we have a constitution… and… pic.twitter.com/nsnItO9Y1C — Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026

Desde Italia, Ruohonen se despojó de su figura de atleta y habló como ciudadano y hombre de leyes para ofrecer su análisis sobre la situación actual.

“Soy abogado, como saben, y tenemos una Constitución que nos otorga libertad de prensa, libertad de expresión, nos protege de registros e incautaciones irrazonables y establece que debe haber una causa probable para que nos detengan. Lo que está pasando en Minnesota está mal; no hay matices de gris. Está claro”, expresó.

En medio de su mensaje, el veterano atleta recordó que seis de los 11 compañeros de equipo son de Minnesota. Asimismo, se mostró orgulloso por las protestas espontáneas de los ciudadanos.

“Amamos a Minnesota por eso. Y quiero dejar claro que estamos aquí, amamos a nuestro país. Estamos jugando por Estados Unidos, por el equipo nacional, por nosotros mismos y por nuestros amigos y familiares que se sacrificaron tanto para que estuviéramos hoy aquí”, señaló.

“Estamos jugando por la gente de Minnesota y por las personas de todo el país que comparten esos mismos valores”, concluyó Ruohonen que ha representado a los Estados Unidos en dos campeonatos mundiales de curling (2008 y 2018).

Sin embargo, esta es su primera vez en los Juegos Olímpicos tras varios intentos fallidos en el pasado. Ruohonen se convertirá en el estadounidense de mayor edad en participar en unos Juegos de Invierno.

El equipo de curling de Estados Unidos ya superó lo que había proyectado para estos Juegos Olímpicos de Invierno. Cory Thiesse y Korey Dropkin sorprendieron al imponerse sobre Italia, vigentes campeones olímpicos en dobles mixtos, en la jornada del lunes.

Aunque más tarde cayeron ante Suecia en una final muy cerrada (6-5), se quedaron con la medalla de plata, la séptima para la delegación estadounidense.

El veterano atleta no es primero que alza la voz en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Hace unos días el esquiador Hunter Hess hizo lo propio y recibió duras críticas del presidente Donald Trump.

El pasado mes de enero dos civiles murieron en Minnesota a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Primero fue la activista Renee Good de 37 años, cuando un agente de ICE disparó fatalmente mientras ella estaba dentro de su vehículo. El hecho quedó grabado en video y semanas después la escena se calcó con Alex Pretti.

El enfermero, también de 37 años, fue asesinado a tiros en medio de un operativo contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.



