Atleta noruego confiesa infidelidad tras recibir medalla en JJ.OO de Invierno

El noruego Sturla Holm Laegreid, ganador de la medalla de bronce en el biatlón masculino de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, sorprendió al mundo al confesar una infidelidad durante una entrevista en vivo, minutos después de subir al podio.

La revelación, realizada ante la emisora pública NRK, dejó en segundo plano el resultado deportivo y se viralizó de inmediato por la crudeza y sinceridad del testimonio.

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.



Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.



Laegreid se confiesa en plena transmisión olímpica

Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, Laegreid habló de su situación personal en un momento que suele estar reservado para la celebración.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel”, declaró el biatleta, conteniendo las lágrimas.

El atleta noruego explicó que confesó lo ocurrido a su pareja una semana antes de la competencia y que, desde entonces, su enfoque emocional se había alejado del deporte.

“Estoy seguro de que muchas personas ahora me ven de manera diferente, pero solo tengo ojos para ella. El deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días”, añadió.

El noruego Johan-Olav Botn ganó la medalla de oro, con una actuación perfecta en su debut olímpico.

La plata quedó en manos del francés Eric Perrot, líder de la Copa del Mundo, mientras que Laegreid, tras fallar un disparo, terminó 48,3 segundos detrás del ganador y obtuvo el bronce.

Esta fue la primera medalla olímpica individual de Laegreid, quien ya había ganado oro en relevos en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Durante la conferencia de prensa posterior, Laegreid explicó por qué decidió hacer pública su situación personal en un escenario tan expuesto.

“Fue la elección que hice. Tomamos diferentes decisiones durante nuestra vida y así es como hacemos la vida. Hoy tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice, tal vez haya una oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí”, afirmó.

